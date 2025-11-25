Giá cà phê tương lai phục hồi do tình trạng hạn hán ở Brazil 📈

Hợp đồng tương lai cà phê trên sàn ICE (COFFEE) đang phục hồi sau chuỗi giảm mạnh. Giá Arabica tại New York tăng trở lại do lo ngại về tình trạng hạn hán ở Brazil, trong khi Robusta giao dịch tại London lại chịu áp lực do thời tiết khô ráo quay trở lại và hoạt động thu hoạch tại Đắk Lắk (Việt Nam) tiếp tục diễn ra. Hợp đồng cà phê hiện đã tăng ba phiên liên tiếp, được hỗ trợ bởi những lo ngại về hạn hán tại Brazil; riêng tại bang Minas Gerais, lượng mưa hiện chỉ bằng 49% mức trung bình lịch sử. Một số yếu tố quan trọng trên thị trường cà phê: Mỹ gỡ bỏ thuế nhập khẩu từ Brazil - mức thuế 40% đối với cà phê Brazil đã được dỡ bỏ, có thể thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Thị trường vẫn trong trạng thái thiếu hụt - lượng tồn kho Arabica thấp và nguồn cung thắt chặt tiếp tục hỗ trợ yếu tố cơ bản trong dài hạn.

Hiện tượng La Niña - nhà đầu tư cần tính đến các rủi ro thời tiết có thể ảnh hưởng đến các vụ mùa sắp tới.

Tồn kho được chứng nhận tăng trở lại - tồn kho Arabica trên ICE đã tăng vượt 405.000 bao, dù vẫn ở gần mức thấp của nhiều năm. Nguồn: xStation5

