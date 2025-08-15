EURUSD tăng vọt 0.5% 📈

Eurodollar tăng lên trên mức 1,17 sau dữ liệu yếu kém của Đại học Michigan Hoa Kỳ 📌

Cặp tiền EUR/USD tăng hơn 0,5% trong ngày hôm nay, tiến gần đến vùng kháng cự ngắn hạn, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD. Trong khi đó, tâm lý trên Phố Wall xấu đi sau khi dữ liệu từ Đại học Michigan được công bố, cho thấy niềm tin người tiêu dùng của Mỹ yếu hơn kỳ vọng cùng với kỳ vọng lạm phát gia tăng.

Tương tự, doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp tháng 7 cũng thấp hơn một chút so với dự báo. Sự kết hợp giữa tâm lý tiêu dùng yếu và kỳ vọng lạm phát tăng (triển vọng 5 năm gần 5%) đang đặt Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tình thế khó khăn. Một mặt, điều này làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất nhanh hơn; mặt khác, việc duy trì lãi suất cao có thể khiến tâm lý hộ gia đình xấu đi mạnh hơn.

Doanh số bán lẻ tháng 7: 0,5% m/m so với dự báo 0,6% và mức trước đó 0,6%

Doanh số bán lẻ lõi: 0,3% m/m so với dự báo 0,3% và mức trước đó 0,5%

Giá xuất khẩu: 0,1% m/m so với dự báo 0,1% và mức trước đó 0,5%

Giá nhập khẩu: 0,5% m/m so với dự báo 0,1% và mức trước đó 0,1%

Chỉ số sản xuất NY Fed (tháng 8): 11,5 so với dự báo 0 và mức trước đó 5,5

Sản xuất công nghiệp Mỹ (ước tính sơ bộ, tháng 7): -0,1% m/m so với dự báo 0% và mức trước đó 0,3% trong tháng 6

Niềm tin người tiêu dùng Đại học Michigan (ước tính sơ bộ, tháng 8): 58,6 so với dự báo 62 và mức trước đó 61,7

Chỉ số điều kiện hiện tại: 60,9 so với dự báo 67,5 và mức trước đó 68

Chỉ số kỳ vọng: 57,2 so với dự báo 58,4 và mức trước đó 57,7

Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 3,9% so với dự báo 3,4% và mức trước đó 3,4%

Kỳ vọng lạm phát 5 năm: 4,9% so với dự báo 4,5% và mức trước đó 4% trong tháng 7

EUR/USD (khung thời gian D1)

Cặp tiền đã bật lên từ đường EMA 50 ngày trên khung thời gian ngày và hiện giao dịch trên mức 1,171. Khối lượng giao dịch đang có xu hướng giảm nhẹ..

Nguồn: xStation5

EUR/USD (khung thời gian H1)

Nguồn: xStation5