Giá Bạc gần chạm mốc 60 USD/oz 📈

Bạc (SILVER) tăng gần 2% trong phiên hôm nay trước thềm quyết định của Fed vào ngày mai. Thị trường kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và ngày càng định vị cho một sự chuyển hướng chính sách mạnh mẽ hơn trong năm 2026, khi Kevin Hassett được dự đoán sẽ trở thành Chủ tịch Fed mới - nhiều khả năng sẽ triển khai một khung chính sách tiền tệ phù hợp với quan điểm của Donald Trump và các cố vấn thân cận, bao gồm cả Scott Bessent.

Mặc dù hợp đồng tương lai chỉ số USD (USDIDX) đã nhích tăng trong vài phiên gần đây, bạc vẫn chịu lực mua mạnh. Sau hai lần điều chỉnh gần nhất, nhu cầu đều quay trở lại nhanh chóng - đầu tiên sau khi giảm về 45 USD/oz và lần tiếp theo sau khi lùi về 48 USD/oz. Thị trường hiện đang hướng tới vùng tâm lý quan trọng 60 USD/oz, dù các quỹ ETF đã bán ra 4,76 triệu ounce bạc trong phiên gần nhất, kéo tổng lượng mua ròng năm nay xuống còn 127,6 triệu ounce - mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ 24/10. Các dự báo tích cực từ tập đoàn Heraeus cũng đang hỗ trợ tâm lý thị trường.

Những điểm chính từ Báo cáo Triển vọng 2026 của Heraeus

Heraeus dự báo giá vàng đạt 5.000 USD/oz trong năm 2026, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ ngân hàng trung ương, lãi suất thực giảm và lo ngại về tình trạng “thống trị tài khóa” của Hoa Kỳ.

Bạc được kỳ vọng giao dịch trong vùng 43 - 62 USD/oz, dù nhu cầu yếu đi từ ngành PV, trang sức và đồ bạc khiến kim loại này phụ thuộc nhiều hơn vào dòng vốn đầu tư.

Mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là trụ cột quan trọng, trong khi xu hướng phi đô la hóa vẫn diễn ra. Nhiều ngân hàng trung ương dự kiến tăng dự trữ vàng và giảm tỷ trọng USD.

Nhu cầu đầu tư vẫn mạnh: mua bán vàng miếng tăng và lượng vàng do ETF nắm giữ tăng 18% trong năm 2025, dù vẫn dưới đỉnh năm 2020 - để lại dư địa cho các dòng vốn bổ sung.

Heraeus cảnh báo tình trạng “thống trị tài khóa” của Mỹ - chi tiêu chính phủ cao và áp lực chính trị buộc phải giữ lãi suất thấp - có thể khiến lãi suất thực duy trì ở mức âm, điều vốn hỗ trợ giá vàng.

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ trong năm 2026 vẫn là rủi ro giảm giá, đặc biệt với nhóm kim loại PGMs, khi dữ liệu thị trường lao động suy yếu và đường cong lợi suất đảo chiều trở lại, báo hiệu triển vọng kinh tế xấu đi.

Nhu cầu platinum, palladium và rhodium có thể tiếp tục suy giảm do doanh số xe động cơ đốt trong giảm, trong khi ruthenium được hỗ trợ bởi nhu cầu HDD liên quan đến mở rộng trung tâm dữ liệu.

Đà tăng mạnh của bạc trong năm 2025 chủ yếu đến từ thanh khoản thắt chặt và dòng vốn ETF/nhà đầu tư cá nhân, hơn là nhu cầu công nghiệp, cho thấy thị trường có thể cần thời gian để ổn định.

Nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời dự kiến giảm trong năm 2026, lần đầu tiên sau nhiều năm, do xu hướng tiết giảm nguyên liệu và tốc độ lắp đặt tại Trung Quốc chậm lại mạnh.

Giá bạc cao tiếp tục kìm hãm nhu cầu trang sức và đồ bạc toàn cầu, đặc biệt tại Ấn Độ - thị trường tiêu thụ lớn nhất.

Tái chế bạc được dự báo tăng trong năm 2026 khi giá cao khuyến khích hoạt động thu hồi, trong khi nguồn cung mỏ tăng nhẹ theo sản lượng vàng, đồng và kẽm.

Đối với bạc, dòng vốn đầu tư vẫn là động lực chính, nhưng biến động mạnh; phí premium cao có thể hạn chế nhu cầu bán lẻ.

Heraeus nhấn mạnh rằng bạc vẫn là phiên bản “beta cao” của vàng - nghĩa là nếu vàng tăng trở lại, bạc sẽ tăng mạnh hơn với mức độ biến động lớn hơn.

Biểu đồ SILVER (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5