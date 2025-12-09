Mở phiên Mỹ: US100 giảm 0,3%, Nvidia tăng giá sau khi Trump mở đường việc xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) giảm nhẹ vào ngày thứ Ba khi nhà đầu tư tránh mở vị thế lớn trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần này. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0,3%, nhưng cổ phiếu Nvidia tăng trong phiên tiền thị trường sau khi Tổng thống Donald Trump cho phép công ty xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc với mức phụ phí 25%. Thị trường hiện chờ dữ liệu JOLTS công bố lúc 22:00 giờ VN.

ADP NER Pulse cho thấy khu vực tư nhân bổ sung trung bình 4.750 việc làm mỗi tuần.

Giám đốc điều hành Wells Fargo, ông Scharf, nhận định: “Chi tiêu dịp lễ của người Mỹ cao hơn nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Mức tiêu dùng vẫn duy trì mạnh.”

Theo dữ liệu FactSet tính đến ngày 4/12, có 83% doanh nghiệp trong S&P 500 vượt kỳ vọng lợi nhuận quý 3; nhóm tăng trưởng nhanh nhất trong 11 lĩnh vực là Công nghệ Thông tin (+29% YoY).

FactSet cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình 13,4% YoY, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 13,1% YoY cùng kỳ — đánh dấu quý thứ hai liên tiếp duy trì đà tăng trưởng hai chữ số của kinh tế Mỹ.

Chỉ số lạc quan kinh doanh NFIB của Mỹ đạt 99 điểm, cao hơn mức dự báo 98,3 và mức trước đó 98,2.

NFIB là chỉ báo quan trọng, khi doanh nghiệp nhỏ chiếm gần 50% lực lượng lao động Mỹ. Sự cải thiện tâm lý chủ yếu đến từ các đợt cắt giảm lãi suất và kỳ vọng lãi suất thấp hơn vào 2026. Hợp đồng tương lai Russell 2000 (US2000) - đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa - đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty

Almonty Industries giảm 18% sau khi chào bán 18 triệu cổ phiếu với giá 6,25 USD, huy động 112,5 triệu USD (ALM.US).

Ares Management tăng 7,7% sau thông tin sẽ thay thế Kellanova trong chỉ số S&P 500 vào ngày 11/12 (ARES.US).

CVS Health tăng 3,1% sau khi nâng triển vọng lợi nhuận điều chỉnh và doanh thu năm 2025, đồng thời đưa ra mục tiêu tăng trưởng đến 2028 (CVS.US).

FMC Corp. giảm 1,2% sau khi Barclays hạ xếp hạng xuống underweight, viện dẫn áp lực biên lợi nhuận năm 2026 (FMC.US).

Galaxy Digital tăng 1,7% sau khi Citizens khởi đầu phạm vi theo dõi với đánh giá market-outperform và đặt mục tiêu giá cao nhất thị trường ở mức 60 USD (GLXY.US).

Geopark giảm 12% sau khi Parex Resources chấm dứt đàm phán về việc thâu tóm (GPRK.US).

Graphic Packaging giảm 5,6% sau khi cắt triển vọng EBITDA cả năm, với mức giữa thấp hơn dự báo của giới phân tích (GPK.US).

PepsiCo tăng nhẹ 0,1% sau thỏa thuận với quỹ Elliott, trong đó bao gồm việc cắt giảm 20% danh mục sản phẩm tại Mỹ và tập trung hơn vào phân khúc giá rẻ (PEP.US).

RPM International tăng 0,7% sau khi RBC nâng xếp hạng lên outperform, dự báo xu hướng tích cực hơn phía trước (RPM.US).

Toll Brothers giảm 5,5% sau khi đưa ra dự báo giao hàng năm 2026 thấp hơn kỳ vọng (TOL.US).

Viking Holdings tăng 2,2% khi Goldman Sachs nâng đánh giá lên buy (VIK.US).

Wave Life Sciences tăng thêm 8%, nối tiếp mức tăng 147% ngày hôm qua, sau khi RBC nâng hạng nhờ dữ liệu lâm sàng ấn tượng về điều trị béo phì (WVE.US).

Nvidia (NVDA.US, D1)

Cổ phiếu Nvidia đang tiến gần đường EMA50 (đường màu cam) và tuyên bố mới của Tổng thống Trump có thể là động lực hỗ trợ thêm cho tâm lý nhà đầu tư đối với cổ phiếu.

Nguồn: xStation5