Lúa mì giảm gần 1% trước báo cáo WASDE của Mỹ 🔎 Nga tiếp tục gây áp lực lên giá

Hợp đồng tương lai lúa mì Chicago (WHEAT) trên sàn CBOT giảm gần 1% trong phiên hôm nay, trước khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố báo cáo WASDE lúc 18:00 CET, cập nhật các dự báo về cung–cầu và tồn kho cuối kỳ. Giá lúa mì tiếp tục chịu áp lực từ xuất khẩu Nga giá rẻ, khi việc giảm thuế xuất khẩu về 0 đã kéo giá FOB xuống thấp hơn nữa. Động thái này nhiều khả năng nhằm giúp các nhà xuất khẩu Nga tiếp tục hạ giá và giành thêm hợp đồng tại các thị trường Trung Đông, châu Phi và châu Á. Đáng chú ý, Tổng thống Argentina Javier Milei cũng đã quyết định giảm thuế xuất khẩu lúa mì, bổ sung thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh trên thị trường nông sản toàn cầu.

Báo cáo của WASDE

Nguồn: Bloomberg Finance L.P.

Các điểm chính

Lúa mì khu vực Biển Đen vẫn là thước đo chuẩn cho giá thế giới. Lúa mì Nga 12,5% protein tiếp tục rẻ hơn so với lúa mì Ukraine 11,5%, dù cả hai loại đều giao dịch trong biên độ hẹp—và Nga vẫn giữ lợi thế rõ rệt.

Giá hợp đồng tương lai lúa mì mềm Chicago (SRW) và lúa mì cứng Kansas (HRW) kỳ hạn tháng 3 giảm, cho thấy thị trường thiếu động lực tăng giá và bị đè nặng bởi nguồn cung dồi dào, chủ yếu từ Nga.

Lúa mì xay xát của Pháp tiếp tục suy yếu, phản ánh nhu cầu EU còn thấp và khó khăn về xuất khẩu do cạnh tranh gay gắt từ vùng Biển Đen.

Khu vực Đông Nam Á bắt đầu cho thấy dấu hiệu hồi phục nhu cầu, với các nhà nhập khẩu tư nhân tại Philippines được cho là đã mua một số lô lúa mì làm thức ăn chăn nuôi. Khu vực Thái Bình Dương vẫn hấp thụ hàng dù cước vận tải biến động.

Tại Úc, giá APW và ASW tăng khi đồng AUD mạnh lên.

Giá chào xuất khẩu lúa mì Nga giao tháng 1–2 vẫn cực kỳ cạnh tranh, ở mức 229–233 USD/t FOB, và việc cắt thuế xuất khẩu về 0 càng củng cố vai trò của Nga như “người tạo lập thị trường” toàn cầu.

Tại khu vực Biển Đen của EU (ví dụ: Constanța), giá duy trì ổn định nhưng thanh khoản rất thấp.

Phụ phí protein tại châu Âu (Pháp, Đức, Ba Lan, Baltic) gần như không thay đổi, phản ánh thị trường vật chất yên ắng, không có áp lực tăng giá lúa mì chất lượng cao. Phụ phí xuất khẩu tại vùng Vịnh Hoa Kỳ cũng ổn định với cả hai loại Chicago và Kansas.

Biểu đồ WHEAT (khung thời gian D1)

Biểu đồ cho thấy tâm lý suy yếu trên thị trường lúa mì, với giá gặp khó khi duy trì trong biên độ 530–545 kể từ ngày 21/11. Nếu phá xuống dưới 530, giá có thể mở rộng đà giảm sâu hơn. Ngược lại, vượt lên trên 545 có thể làm tăng khả năng kiểm định lại vùng đỉnh cục bộ quanh 560.

Nguồn: xStation5