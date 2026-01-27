🚨EURUSD tăng vọt lên mức cao nhất trong 4,5 năm 📈Chỉ số CB của Mỹ yếu hơn nhiều so với dự kiến

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Conference Board của Mỹ: 84,5 so với mức kỳ vọng 91 và trước đó 89,1 Chỉ số Tổng hợp Richmond Fed: thực tế -6 (dự báo -5, kỳ trước -7) EURUSD tăng mạnh trong ngày hôm nay, được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng về lập trường ôn hòa hơn của Fed trong năm 2026. Ngoài ra, Rick Rieder của BlackRock được cho là có gần 50% khả năng trở thành Chủ tịch Fed mới, kế nhiệm Jerome Powell, càng gia tăng áp lực giảm đối với đồng USD. Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.