💷 GBPUSD tăng trước thềm quyết định lãi suất BoE

- BoE dự kiến giữ nguyên lãi suất: Ngân hàng Trung ương Anh nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất, dù lạm phát đã giảm; trọng tâm chính là theo dõi xu hướng giảm phát bền vững.
- Thời gian công bố: Quyết định sẽ được công bố vào 19:00 giờ Việt Nam (12:00 giờ London), kèm theo biên bản họp. 30 phút sau, Thống đốc Bailey sẽ có bài phát biểu giải thích quyết định.
- Rủi ro “ôm hòa” bất ngờ: Thị trường hiện chỉ định giá 25% khả năng BoE cắt giảm lãi suất, nhưng nếu ngân sách tháng 11 thắt chặt tài khóa, BoE có thể hạ lãi suất vào tháng 12; điều này cũng có thể dẫn đến tăng số phiếu ủng hộ cắt giảm trong cuộc họp hôm nay.
- Triển vọng cặp tiền GBP/USD: Nếu BoE giữ nguyên lãi suất, cặp tiền có thể tiếp tục phục hồi lên vùng 1.3200. Ngược lại, một đợt cắt giảm hoặc tín hiệu ôn hòa mạnh có thể khiến tỷ giá rơi ngay dưới mốc 1.30.
Mặc dù các số liệu kinh tế vĩ mô gần đây của Anh gây thất vọng, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vẫn được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) hôm nay. Lạm phát đã hạ nhiệt (giảm xuống 3,8% trong tháng 9, thấp hơn dự báo của BoE), áp lực giá trong lĩnh vực dịch vụ đã giảm, và tốc độ tăng lương cũng chậm lại. Tuy nhiên, mức lạm phát này vẫn gần gấp đôi mục tiêu 2% của BoE. Ngoài ra, khả năng thắt chặt tài khóa thông qua việc tăng thuế trong ngân sách sắp tới cũng là một yếu tố được xem xét.
Do đó, MPC có khả năng sẽ ưu tiên quan sát xu hướng giảm phát kéo dài trước khi cân nhắc nới lỏng chính sách tiền tệ — điều mà thị trường không kỳ vọng sẽ xảy ra trước mùa xuân năm 2026, khi lạm phát được dự báo sẽ tiến gần mức 2,5%.
Định giá thị trường và các quan điểm trái chiều
Hiện tại, thị trường chỉ định giá 25% khả năng BoE cắt giảm lãi suất trong hôm nay, trong khi một đợt cắt 25 điểm cơ bản (bps) đã được hoàn toàn phản ánh cho cuộc họp tháng 2. Đáng chú ý, xác suất tổng hợp cho một đợt cắt giảm trước tháng 12 đang ở khoảng 70%, tương tự với diễn biến gần đây ở Mỹ, nơi thị trường từng gần như đặt cược hoàn toàn vào khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12. (Nguồn: Bloomberg)
Tuy vậy, mức định giá 25% này có thể đang bị đánh giá thấp. Yếu tố chính ảnh hưởng đến triển vọng lạm phát trong các quý tới là bản dự thảo ngân sách Anh, dự kiến công bố vào cuối tháng 11. Nếu ngân sách thể hiện chính sách tài khóa thắt chặt như kỳ vọng, BoE có thể cảm thấy tự tin hơn vào xu hướng giảm lạm phát bền vững, từ đó có thể thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 12.
Vì vậy, khả năng xuất hiện tín hiệu ôn hòa (dovish) trong tuyên bố chính thức hoặc tỷ lệ phiếu bầu hôm nay là có thể. Hiện có 2 thành viên MPC đã bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm trong kỳ trước; con số này có thể tăng lên 3 thành viên trong kỳ họp lần này.
Tác động đối với đồng bảng Anh
Nếu BoE giữ nguyên lãi suất: Điều này có thể hỗ trợ đà phục hồi gần đây của cặp GBP/USD. Hiện tại, cặp tiền đang kiểm định vùng giá tương tự đợt điều chỉnh tăng cuối tháng 10. Nếu thông điệp của BoE không quá ôn hòa, xu hướng hồi phục có thể tiếp tục lên vùng 1.3200.
Nếu BoE cắt giảm lãi suất: Đồng bảng sẽ chịu áp lực giảm mạnh, có thể rơi xuống dưới mốc 1.30 ngay lập tức. Kịch bản này cũng có thể xảy ra nếu BoE phát tín hiệu rõ ràng về việc sẵn sàng nới lỏng chính sách trong tháng 12, tùy thuộc vào kết quả ngân sách sắp tới.
