⏫US100 phục hồi nhờ hy vọng về thuế quan

Phiên điều trần gần đây tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ liên quan đến tranh chấp thuế quan do chính quyền Trump ban hành có thể tác động đáng kể đến thị trường tài chính và xu hướng phục hồi hiện tại của Phố Wall. Vấn đề cốt lõi được xem xét là tính hợp pháp của việc áp thuế đối với một số quốc gia theo Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Tòa án đã thể hiện sự hoài nghi về quyền hạn của Tổng thống trong việc áp dụng thuế quan một cách rộng rãi như vậy, cho thấy khả năng giới hạn quyền áp thuế trong tương lai là rất cao.

Tác động tích cực đối với thị trường và lạm phát

Đối với nhà đầu tư cổ phiếu, việc có thể hạn chế áp thuế là yếu tố then chốt, vì điều đó có thể:

Giảm căng thẳng thương mại và biến động: Việc hạn chế quyền áp thuế sẽ giúp giảm rủi ro chiến tranh thương mại, vốn là nguồn gốc chính của sự bất ổn và biến động trên thị trường trong nhiều quý qua. Khi mức độ bất định về chính sách thương mại giảm, các chỉ số lớn như S&P 500 và Nasdaq có thể ổn định hơn và tiếp tục tăng trưởng.

Giảm áp lực lạm phát: Nếu thuế quan được dỡ bỏ và quay lại trạng thái trước thời Trump, chi phí nhập khẩu giảm có thể giúp hạ nhiệt lạm phát nội địa. Điều này tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đẩy nhanh hoặc mở rộng quy mô cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Cải thiện biên lợi nhuận doanh nghiệp: Thuế nhập khẩu thấp hơn sẽ giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, từ đó tăng biên lợi nhuận và lợi nhuận ròng. Điều này cải thiện tâm lý nhà đầu tư, thúc đẩy dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Yếu tố kỹ thuật và triển vọng

Mặc dù phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao dự kiến chỉ được đưa ra vào năm sau, nhưng triển vọng giảm tốc trong chính sách thương mại đã được nhà đầu tư xem là chất xúc tác tích cực cho Phố Wall. Thị trường đang theo dõi sát các phiên điều trần, vì chúng báo hiệu rủi ro địa chính trị và thương mại đang giảm dần, hỗ trợ tăng trưởng ổn định hơn.

Trên phương diện kỹ thuật, Nasdaq 100 (US100) hiện tăng gần 1% kể từ đầu phiên (và gần 2% so với đáy trong ngày). Thị trường đang thể hiện phản ứng cầu mạnh mẽ tại mức Fibonacci thoái lui 50% của xu hướng tăng chính trước đó. Nếu nến ngày hôm nay đóng cửa với thân lớn và bóng dưới dài, điều này sẽ là tín hiệu kỹ thuật cho khả năng hồi phục dài hạn, tương tự mô hình tăng giá trong những tháng gần đây. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là vượt qua ngưỡng 26.000 điểm.

Dù tuyên bố các mức thuế quan của ông Trump là bất hợp pháp, thi các mức thuế này vẫn có thể tái áp dụng chúng thông qua các kênh khác, nhưng tác động tích cực trước mắt của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng Tòa án sẽ ra phán quyết bất hợp pháp. Ngược lại, những bình luận từ ông Trump liên quan đến vụ việc vẫn có thể gây rủi ro cho các chỉ số chứng khoán.