⏬Cặp tiền EURUSD giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng

Đồng USD đang hướng tới một phiên đóng cửa tích cực, không chỉ cho tuần này mà còn cho cả tháng. Cặp tỷ giá EUR/USD hôm nay đã phá vỡ mức đáy cục bộ giữa tháng và đang tiến gần mốc 1,1500, trong bối cảnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đang suy giảm. Đồng USD hiện mạnh lên so với toàn bộ 10 đồng tiền G10.

Xác suất Fed cắt giảm lãi suất đã giảm từ khoảng 90% trước cuộc họp gần nhất xuống còn gần 60%. Nếu các dữ liệu kinh tế công bố vào tuần tới — chẳng hạn như chỉ số ISM hoặc báo cáo việc làm ADP — cho kết quả tích cực, điều đó có thể tăng cường niềm tin của Fed vào sức khỏe nền kinh tế Mỹ, qua đó đẩy đồng USD tăng giá hơn nữa. Ngoài ra, có một số tín hiệu cho thấy ECB có thể linh hoạt hơn trong thời gian tới, điều này làm dấy lên kỳ vọng rằng lãi suất tại khu vực đồng euro có thể giảm trong năm sau.

Kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất của Fed đã giảm xuống. Thị trường hiện dự báo lãi suất sẽ chỉ giảm về quanh mức 3,0% vào cuối chu kỳ này, xét theo mức lãi suất hiệu quả (3,25% ở biên trên). (Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB)

Cặp tiền EUR/USD hiện giảm xuống dưới mức 1,1530, phá vỡ vùng hỗ trợ giữa tháng. Chỉ 3 phiên trước, cặp tiền này còn giao dịch gần 1,17, nhưng hiện tại mốc 1,1500 dường như đang trong tầm với. (Nguồn: xStation5)