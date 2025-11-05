Mở phiên Mỹ: Liệu đây là bước ngoặt sau đợt điều chỉnh?

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa tăng nhẹ trong phiên hôm nay, khi mà tâm lý nhà đầu tư đang dần được cải thiện, thể hiện rõ qua hợp đồng tương lai. Chỉ số US500 (S&P 500) đã giảm 3% so với đỉnh ngày 30/10, chạm đáy trong phiên châu Á, nhưng hiện đang phục hồi mạnh, với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng trở lại trên 3.800 điểm.

Biểu đồ chỉ số US500

Chỉ số US500 tiếp tục đà giảm mạnh trong phiên châu Á hôm nay, sau một phiên biến động lớn do kết quả kinh doanh trái chiều của các doanh nghiệp: SMCI công bố kết quả yếu, Arista gây thất vọng nhẹ, trong khi AMD ghi nhận kết quả khả quan, giúp phần nào cân bằng tâm lý thị trường. Đà hồi phục hôm nay được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến. Giá bật tăng từ mức Fibonacci thoái lui 50% của nhịp tăng trước đó, cho thấy xung lực tăng trung hạn vẫn được duy trì. Nếu US500 đóng cửa trên 6.800 điểm trong ngày hôm nay, điều đó có thể xác nhận kết thúc pha điều chỉnh hiện tại. (Nguồn: xStation5)

Dữ liệu vĩ mô cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc

Bất chấp tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa, các chỉ số kinh tế mới nhất vẫn phản ánh sức khỏe tốt của nền kinh tế:

Việc làm khu vực tư nhân (ADP): Tăng 42.000 việc làm trong tháng 10, vượt xa kỳ vọng sau mức giảm trong tháng trước. Dữ liệu này cho thấy sự ổn định đang trở lại trên thị trường lao động, dù nhu cầu tuyển dụng có dấu hiệu chững lại.

Chỉ số ISM Dịch vụ: Đạt 52,4 điểm, vượt dự báo 50,8 điểm. Trong khi chỉ số giá đầu vào (Prices Paid) tăng lên 70 điểm, mức rất cao mang tính lạm phát, động lực chính của sự phục hồi đến từ hoạt động kinh doanh (Business Activity) và đơn hàng mới (New Orders) tăng mạnh.

Tin tức doanh nghiệp