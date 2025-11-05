Mở phiên Mỹ: Liệu đây là bước ngoặt sau đợt điều chỉnh?

- Thị trường tạo đáy: Chỉ số US500 bật tăng mạnh sau nhịp điều chỉnh 3%, với mức thoái lui Fibonacci 50% được giữ vững, cho thấy đà tăng vẫn được duy trì vững chắc.
- Tăng trưởng kèm lạm phát: Dữ liệu ISM Dịch vụ (52,4) và báo cáo việc làm ADP khả quan xác nhận đà tăng trưởng kinh tế, nhưng chỉ số Giá thanh toán ở mức 70,0 cho thấy áp lực lạm phát cao, làm suy yếu khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12.
- Phân hóa lợi nhuận: niềm tin gia tăng đối với các doanh nghiệp có nhu cầu và tăng trưởng rõ ràng như McDonald’s (MCD) và Alphabet (GOOGL), trong khi các công ty gặp vấn đề về chi phí và vận hành như Super Micro Computer (SMCI) và Axon (AXON) cho thấy những dấu hiệu ảm đạm.
Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa tăng nhẹ trong phiên hôm nay, khi mà tâm lý nhà đầu tư đang dần được cải thiện, thể hiện rõ qua hợp đồng tương lai. Chỉ số US500 (S&P 500) đã giảm 3% so với đỉnh ngày 30/10, chạm đáy trong phiên châu Á, nhưng hiện đang phục hồi mạnh, với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng trở lại trên 3.800 điểm.
Biểu đồ chỉ số US500
Chỉ số US500 tiếp tục đà giảm mạnh trong phiên châu Á hôm nay, sau một phiên biến động lớn do kết quả kinh doanh trái chiều của các doanh nghiệp: SMCI công bố kết quả yếu, Arista gây thất vọng nhẹ, trong khi AMD ghi nhận kết quả khả quan, giúp phần nào cân bằng tâm lý thị trường. Đà hồi phục hôm nay được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến. Giá bật tăng từ mức Fibonacci thoái lui 50% của nhịp tăng trước đó, cho thấy xung lực tăng trung hạn vẫn được duy trì. Nếu US500 đóng cửa trên 6.800 điểm trong ngày hôm nay, điều đó có thể xác nhận kết thúc pha điều chỉnh hiện tại. (Nguồn: xStation5)
Dữ liệu vĩ mô cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc
Bất chấp tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa, các chỉ số kinh tế mới nhất vẫn phản ánh sức khỏe tốt của nền kinh tế:
-
Việc làm khu vực tư nhân (ADP): Tăng 42.000 việc làm trong tháng 10, vượt xa kỳ vọng sau mức giảm trong tháng trước. Dữ liệu này cho thấy sự ổn định đang trở lại trên thị trường lao động, dù nhu cầu tuyển dụng có dấu hiệu chững lại.
-
Chỉ số ISM Dịch vụ: Đạt 52,4 điểm, vượt dự báo 50,8 điểm. Trong khi chỉ số giá đầu vào (Prices Paid) tăng lên 70 điểm, mức rất cao mang tính lạm phát, động lực chính của sự phục hồi đến từ hoạt động kinh doanh (Business Activity) và đơn hàng mới (New Orders) tăng mạnh.
Tin tức doanh nghiệp
-
Advanced Micro Devices (AMD): Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao kết quả quý và triển vọng trong bối cảnh áp lực định giá cao của ngành bán dẫn. Mặc dù công ty công bố kết quả khả quan, cổ phiếu chỉ tăng nhẹ 0,6% chưa đầy một giờ sau khi mở cửa.
-
Super Micro Computer (SMCI): Sau khi công bố kết quả kinh doanh và triển vọng gây thất vọng, cổ phiếu giảm gần 7% ngay đầu phiên, do lo ngại liên quan đến việc hoãn thời gian giao hàng.
-
Alphabet (Google) and Wiz: Gã khổng lồ công nghệ Mag7 đã được Bộ Tư pháp Mỹ phê duyệt thương vụ mua lại công ty an ninh mạng Wiz. Cổ phiếu Alphabet tăng 2,5%.
-
McDonald's: Doanh thu từ khu vực Mỹ vượt kỳ vọng, giúp cổ phiếu trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Cổ phiếu tăng hơn 3%.
-
Axon: Lợi nhuận sụt giảm do chi phí tăng từ thuế quan, khiến cổ phiếu giảm khoảng 20%
-
Pinterest: dù doanh thu và số lượng người dùng tăng, công ty vẫn thất vọng về lợi nhuận, khiến cổ phiếu lao dốc 20%.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.