Giá bạc tăng 8% 📈 Liệu sẽ có kỷ lục mới? ❓

Sau cú giảm mạnh tối qua, giá bạc nhanh chóng xóa sạch toàn bộ mức giảm và lấy lại đà tăng, tiếp tục nỗ lực thiết lập đỉnh lịch sử mới. Tập đoàn tinh luyện kim loại quý của Thụy Sĩ MKS PAMP cho biết nhu cầu từ nhà đầu tư cá nhân đang ở mức khổng lồ và vượt xa nguồn cung hiện có. Thời gian giao hàng bị kéo dài, trong khi nhu cầu đối với bạc vật chất vẫn rất mạnh, buộc ngày càng nhiều lô hàng phải được vận chuyển bằng đường hàng không thay vì đường biển. Áp lực mua được củng cố mạnh mẽ bởi dòng tiền từ Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi mức chênh lệch giá hai chữ số của bạc tại Thượng Hải so với COMEX cho thấy giá trên các thị trường “phương Tây” vẫn còn dư địa tăng thêm.

Kể từ sáng nay, đồng USD suy yếu rõ rệt, với chỉ số DXY (USDIDX) giảm từ quanh 97 xuống khoảng 96,5. Thị trường đang định giá kịch bản Fed duy trì lập trường ôn hòa trong thời gian dài, sau những đồn đoán rằng Nick Rieder của BlackRock có thể đảm nhận vai trò quan trọng tại Cục Dự trữ Liên bang. Đồng thời, giới đầu tư ngày càng lo ngại về nhu cầu đối với trái phiếu Kho bạc Mỹ, trong bối cảnh chính quyền mới tại Nhà Trắng theo đuổi chính sách đối ngoại mang tính “cô lập” hơn. Quan hệ căng thẳng với các đồng minh (châu Âu và Canada – quốc gia hiện công khai phát tín hiệu cải thiện quan hệ với Trung Quốc), cùng với khối BRICS ít thân thiện hơn với USD, đang thúc đẩy dòng vốn chuyển mạnh sang kim loại quý, đặc biệt là vàng (đang tiến sát 5.090 USD/ounce). Bạc được hưởng lợi gián tiếp từ xu hướng này.

Nguồn: xStation5

Trên khung thời gian ngắn 5 phút, các chỉ báo MACD và RSI đã “hạ nhiệt”, qua đó ủng hộ kịch bản phục hồi. Giá đang quay trở lại khu vực 113 USD/ounce, nơi trong vài giờ gần đây từng xuất hiện ba nhịp giảm ngắn nhưng mang tính tiêu cực.

Nguồn: xStation5

Báo cáo Commitment of Traders (CFTC) - ngày 20/01

Quan sát dữ liệu vị thế trên COMEX cho thấy: Commercials (nhà sản xuất, chế biến và người tiêu thụ) đang bán ròng mạnh, với khoảng 24,7 nghìn hợp đồng bán so với chỉ 5 nghìn hợp đồng mua. Trên thực tế, nhóm này chủ yếu phòng hộ rủi ro giảm giá hoặc cố định giá bán trong tương lai. Managed Money (các quỹ, CTA và nhà đầu cơ tổ chức) ở chiều ngược lại: khoảng 20,6 nghìn hợp đồng mua và 10,7 nghìn hợp đồng bán, tức vẫn mua ròng và đặt cược vào xu hướng tăng giá. Khi giá tăng, Commercials đã giảm bớt áp lực bán và gia tăng vị thế mua. Trong khi đó, các nhà đầu cơ lớn lại làm điều ngược lại: chốt bớt vị thế mua và tăng phòng vệ giảm giá, cho thấy một bộ phận thị trường bắt đầu thận trọng hơn, không còn tin hoàn toàn vào một đà tăng “dễ dàng và theo cấp số nhân”. Dù vậy, các nhà đầu cơ lớn vẫn nghiêng về xu hướng tăng, nhưng tuần qua đã xuất hiện những dấu hiệu dè chừng đầu tiên. Commercials vẫn đóng vai trò “phía đối ứng của giao dịch”, song mức độ phòng hộ đã dịu đi – điều thường xảy ra khi giá đã ở vùng cao và phần lớn rủi ro đã được khóa từ sớm. Đáng chú ý, nhà đầu tư nhỏ lẻ (Non-reportables) đang ở trạng thái rất lạc quan, với khoảng 35,6 nghìn hợp đồng mua so với 14,4 nghìn hợp đồng bán, tiếp tục mua ròng mạnh và hỗ trợ nhịp phục hồi. Đây là đặc điểm thường thấy trong giai đoạn hưng phấn và xu hướng tăng mạnh của thị trường.

Nguồn: CFTC