⏫🔝Giá Bạc tăng hơn 4%

Hôm qua, bạc đã thiết lập mức cao lịch sử mới, vượt qua các đỉnh từng đạt được vào đầu thập niên 1980 và năm 2011. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là kim loại này chưa thể đóng cửa trên ngưỡng 50 USD/ounce. Trong khi vàng ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh hơn, thì bạc khởi đầu phiên sáng thứ Sáu với đà tăng vững chắc. Đà tăng đã gia tốc lên hơn 3,5%, đưa giá giao dịch quanh 50,90 USD/ounce, mở ra cơ hội hướng tới mức giá đóng cửa kỷ lục.

Chỉ báo kỹ thuật và bối cảnh lịch sử

Quan sát các mức giá hiện tại của bạc và độ lệch so với các đường trung bình quan trọng, có thể thấy vàng đang đắt theo chuẩn mực lịch sử nhưng chưa đến mức cực đoan. Thông thường, tình trạng định giá quá cao của bạc thể hiện khi: Giá cao gấp 5 lần đường trung bình 5 năm, cao gấp 4–4,5 lần đường trung bình 1 năm, cao gấp 3 lần đường trung bình 100 ngày.

Hiện tại, bạc đang ở mức cao nhưng chưa xuất hiện tín hiệu kỹ thuật “quá mua” rõ rệt. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Về tỷ lệ vàng/bạc, chỉ số này đã giảm xuống dưới mức trung bình 10 năm. Trong những năm gần đây, tỷ lệ này hiếm khi xuống dưới ngưỡng trung bình. Tuy nhiên, nếu chu kỳ tăng giá kim loại quý vẫn tiếp diễn, có thể so sánh với giai đoạn đầu thập kỷ trước: bạc tiến gần mốc 50 USD/ounce và tỷ lệ này giảm sâu dưới mức trung bình. Năm 2011, tỷ lệ thậm chí rơi xuống dưới vùng trung bình dài hạn 50–53 điểm.

Nếu giả định vàng có thể chạm 4.200 USD trong vài tháng tới và tỷ lệ giảm về 70 điểm, bạc có thể được định giá ở mức 60 USD/ounce. Ngược lại, khi giảm, bạc thường lao dốc nhanh hơn vàng. Một nhịp điều chỉnh 10% của vàng (về 3.600 USD) cùng với tỷ lệ tăng lên 90 điểm sẽ đưa bạc về quanh 40 USD/ounce.

Hiện tại, tỷ lệ vàng/bạc đang rơi xuống dưới 80 điểm, điều này – nếu xu hướng tăng của kim loại quý tiếp diễn – có thể báo hiệu triển vọng rất tích cực cho bạc. Tuy nhiên, như từng diễn ra 4 năm qua, đây cũng có thể chỉ là tín hiệu ngắn hạn về tình trạng định giá quá cao. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Triển vọng và các ngưỡng quan trọng

Bạc đã tăng hơn 4%, gần bằng kỷ lục phiên hôm qua. Nếu đà tăng chưa kết thúc, các biên độ dao động mạnh từng thấy vào năm 2011 gợi ý mục tiêu tiềm năng trong vùng 59–60 USD/ounce. Ngưỡng kháng cự mạnh gần nhất nằm quanh 55 USD/ounce (mức mở rộng Fibonacci 113%). Trong trường hợp điều chỉnh, hỗ trợ quan trọng có thể nằm ở 45 USD/ounce, trùng với mức thoái lui Fibonacci 23,6% của toàn bộ sóng tăng bắt đầu từ tháng 4 và có thể đang hoàn tất ở vùng giá hiện tại.