21:23 · 12 tháng 11, 2025

Oil.WTI giảm hơn 1% 🛢️📉

OIL.WTI
Hàng hoá
-
-
OIL
Hàng hoá
-
-

Giá dầu tiếp tục duy trì xu hướng giảm trước áp lực dư thừa nguồn cung đáng kể trên thị trường trong một thời gian dài. Một số nhà đầu tư đã kỳ vọng báo cáo hàng tháng của OPEC sẽ mang đến tín hiệu hỗ trợ nhu cầu, tuy nhiên các dữ liệu được công bố không đủ tích cực để thay đổi xu hướng.

Kết quả là, hợp đồng dầu WTI và Brent đều giảm khoảng 1,4%.

 


Biểu đồ OIL.WTI (khung thời gian H1)

 

Nguồn: xStation5

14 tháng 11, 2025, 22:20

