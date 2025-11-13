Tin đầu ngày (13.11.2025): Phố Wall tăng trưởng trước hy vọng về việc chính phủ Mỹ mở cửa

Phiên giao dịch chứng khoán Mỹ hôm nay diễn ra với tâm lý trái chiều. Chỉ số Dow Jones tăng 0,85%, S&P 500 ghi nhận mức tăng nhẹ 0,15%, trong khi Nasdaq 100 giảm 0,2%.

Tâm điểm của thị trường vẫn là tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ đang diễn ra. Hôm nay, Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu về dự luật nhằm chấm dứt tình trạng tê liệt hành chính, và kỳ vọng về một thỏa thuận nhanh chóng đang thúc đẩy nhu cầu đối với các cổ phiếu blue-chip. Nhà đầu tư hy vọng rằng việc thông qua dự luật sẽ cho phép công bố lại các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng và tăng khả năng dự đoán chính sách của Fed.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố chính sách giảm thuế nhập khẩu, khoản hỗ trợ một lần cho các hộ gia đình và chương trình thị thực tạm thời cho lao động tay nghề cao, đồng thời dự báo thu nhập thực tế sẽ tăng trong nửa đầu năm 2026.

Tâm điểm hôm nay là cổ phiếu AMD, hưởng lợi từ tâm lý tích cực sau khi công ty công bố dự báo tăng trưởng doanh thu đầy tham vọng trong mảng AI và trung tâm dữ liệu. Ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng hai con số trong các năm tới, củng cố vị thế của AMD trong ngành bán dẫn.

HEICO đang tiến gần mức đỉnh lịch sử sau thương vụ mua lại mảng nhiên liệu hàng không của Axillon Aerospace, dự kiến sẽ tăng lợi nhuận và phù hợp với chiến lược mở rộng danh mục công nghệ của công ty. Infineon, dù báo cáo kết quả thấp hơn kỳ vọng, cổ phiếu vẫn tăng giá nhờ triển vọng doanh thu và biên lợi nhuận tích cực trong các quý tới.

Thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận đà tăng mạnh: DAX (Đức) tăng 1,22%, CAC 40 (Pháp) tăng 1,04%, Euro Stoxx 50 tăng 1,17% và IBEX 35 (Tây Ban Nha) tăng 1,39%. Lạm phát của Đức trong tháng 10 giữ ở mức đúng như dự báo — 2,3% so với cùng kỳ và 0,3% so với tháng trước, phù hợp với chỉ số HICP.

Trên thị trường ngoại hối, các cặp tiền chủ chốt biến động nhẹ. EUR/USD tăng nhẹ 0,05%. USD/JPY tăng 0,35%, duy trì gần đỉnh tháng 2/2025. GBP/USD giảm 0,10%, thể hiện tâm lý yếu hơn.

USD/JPY đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2025, tiến sát ngưỡng 155, được hỗ trợ bởi quan điểm của Thủ tướng Sanae Takaichi, người ủng hộ chính sách lãi suất thấp theo tinh thần Abenomics.

OPEC công bố báo cáo dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia ngoài OECD, dù tốc độ tăng đang chậm lại. Thị trường hàng hóa ghi nhận sự sụt giảm mạnh của giá dầu: WTI giảm khoảng 4,1%, Brent giảm hơn 3,6%.

Thị trường kim loại quý lại chứng kiến đà tăng mạnh: Giá vàng tăng 2%, Giá bạc tăng 4,6%. Cả hai đều hưởng lợi từ sự gia tăng biến động và mức độ bất ổn cao trên thị trường toàn cầu.