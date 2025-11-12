Mở phiên Mỹ: Phố Wall chờ đợi kết quả từ Hạ viện, hy vọng chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Phiên giao dịch ngày Thứ Tư trên Phố Wall đang diễn ra trong bầu không khí lạc quan một cách thận trọng. Các nhà đầu tư vẫn đang phản ứng với các báo cáo về khả năng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa, vốn đã để lại dấu ấn rõ rệt lên thị trường và dữ liệu kinh tế vĩ mô. Kỳ vọng về một thỏa thuận chính trị tại Washington là một trong những động lực chính thúc đẩy tâm lý tích cực hôm nay, bởi việc chấm dứt tình trạng tê liệt hành chính sẽ cho phép nối lại việc công bố các báo cáo kinh tế quan trọng và khôi phục tính minh bạch trong việc đánh giá tình hình nền kinh tế Mỹ.

Đồng thời, thị trường đang theo dõi sát sao các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Dữ liệu yếu hơn gần đây của thị trường lao động, bao gồm báo cáo ADP gây thất vọng, đã củng cố kỳ vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 12. Kịch bản này sẽ được xem là một tín hiệu rõ ràng về sự hỗ trợ đối với nền kinh tế sau giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, trong nội bộ Fed đang xuất hiện những bất đồng rõ rệt về hướng đi tiếp theo, khi một số thành viên kêu gọi thận trọng, lo ngại rằng việc nới lỏng quá nhanh có thể kích hoạt lại áp lực lạm phát.

Từ góc độ vĩ mô, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sức chống chịu đáng ngạc nhiên bất chấp bế tắc chính trị kéo dài. Tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức trung bình, dù các dấu hiệu chậm lại đã bắt đầu xuất hiện ở một số lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất và thương mại nước ngoài. Ngoài ra, sự bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và dữ liệu yếu hơn từ Trung Quốc cũng là những yếu tố rủi ro có thể làm giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Hiện tại, thị trường đang dao động giữa hy vọng về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ngân sách và kỳ vọng vào quyết định của Fed. Sự kết hợp này thúc đẩy tâm lý lạc quan vừa phải, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự mong manh của trạng thái cân bằng hiện nay. Nếu chính phủ Mỹ thực sự mở cửa trở lại và Fed áp dụng lập trường ôn hòa hơn vào tháng 12, thị trường chứng khoán Mỹ có thể kết thúc năm với tâm lý được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, các nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng, nhận thức rằng bất kỳ tuyên bố mới nào từ Washington hoặc Fed cũng có thể nhanh chóng đảo ngược tâm lý thị trường.

Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian H1)

Các hợp đồng tương lai trên chỉ số US500 hiện đang tăng nhẹ, mặc dù một nhịp điều chỉnh nhỏ xuất hiện sau khi thiết lập đỉnh gần đây. Thị trường vẫn duy trì trên các đường trung bình động hàm mũ quan trọng (EMA 25, 50 và 100), điều này về mặt kỹ thuật cho thấy phe mua vẫn chiếm ưu thế và xu hướng tăng vẫn được duy trì. Chỉ báo RSI đang ở vùng trung lập nhưng hơi nghiêng về tích cực, cho thấy vẫn còn dư địa cho đà tăng tiếp theo. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng ở mức vừa phải khi chờ đợi kết quả liên quan đến việc chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa, vốn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý và mức độ bất định. Các vùng hỗ trợ quanh các đường EMA vẫn duy trì vững chắc, nhưng dữ liệu kinh tế vĩ mô sắp tới cùng với diễn biến chính trị sẽ đóng vai trò then chốt cho hướng đi tiếp theo của chỉ số này. (Nguồn: xStation5)

