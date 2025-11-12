Mở phiên Mỹ: Phố Wall chờ đợi kết quả từ Hạ viện, hy vọng chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Phiên giao dịch ngày Thứ Tư trên Phố Wall đang diễn ra trong bầu không khí lạc quan một cách thận trọng. Các nhà đầu tư vẫn đang phản ứng với các báo cáo về khả năng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa, vốn đã để lại dấu ấn rõ rệt lên thị trường và dữ liệu kinh tế vĩ mô. Kỳ vọng về một thỏa thuận chính trị tại Washington là một trong những động lực chính thúc đẩy tâm lý tích cực hôm nay, bởi việc chấm dứt tình trạng tê liệt hành chính sẽ cho phép nối lại việc công bố các báo cáo kinh tế quan trọng và khôi phục tính minh bạch trong việc đánh giá tình hình nền kinh tế Mỹ.
Đồng thời, thị trường đang theo dõi sát sao các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Dữ liệu yếu hơn gần đây của thị trường lao động, bao gồm báo cáo ADP gây thất vọng, đã củng cố kỳ vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 12. Kịch bản này sẽ được xem là một tín hiệu rõ ràng về sự hỗ trợ đối với nền kinh tế sau giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, trong nội bộ Fed đang xuất hiện những bất đồng rõ rệt về hướng đi tiếp theo, khi một số thành viên kêu gọi thận trọng, lo ngại rằng việc nới lỏng quá nhanh có thể kích hoạt lại áp lực lạm phát.
Từ góc độ vĩ mô, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sức chống chịu đáng ngạc nhiên bất chấp bế tắc chính trị kéo dài. Tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức trung bình, dù các dấu hiệu chậm lại đã bắt đầu xuất hiện ở một số lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất và thương mại nước ngoài. Ngoài ra, sự bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và dữ liệu yếu hơn từ Trung Quốc cũng là những yếu tố rủi ro có thể làm giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.
Hiện tại, thị trường đang dao động giữa hy vọng về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ngân sách và kỳ vọng vào quyết định của Fed. Sự kết hợp này thúc đẩy tâm lý lạc quan vừa phải, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự mong manh của trạng thái cân bằng hiện nay. Nếu chính phủ Mỹ thực sự mở cửa trở lại và Fed áp dụng lập trường ôn hòa hơn vào tháng 12, thị trường chứng khoán Mỹ có thể kết thúc năm với tâm lý được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, các nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng, nhận thức rằng bất kỳ tuyên bố mới nào từ Washington hoặc Fed cũng có thể nhanh chóng đảo ngược tâm lý thị trường.
Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian H1)
Các hợp đồng tương lai trên chỉ số US500 hiện đang tăng nhẹ, mặc dù một nhịp điều chỉnh nhỏ xuất hiện sau khi thiết lập đỉnh gần đây. Thị trường vẫn duy trì trên các đường trung bình động hàm mũ quan trọng (EMA 25, 50 và 100), điều này về mặt kỹ thuật cho thấy phe mua vẫn chiếm ưu thế và xu hướng tăng vẫn được duy trì. Chỉ báo RSI đang ở vùng trung lập nhưng hơi nghiêng về tích cực, cho thấy vẫn còn dư địa cho đà tăng tiếp theo. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng ở mức vừa phải khi chờ đợi kết quả liên quan đến việc chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa, vốn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý và mức độ bất định. Các vùng hỗ trợ quanh các đường EMA vẫn duy trì vững chắc, nhưng dữ liệu kinh tế vĩ mô sắp tới cùng với diễn biến chính trị sẽ đóng vai trò then chốt cho hướng đi tiếp theo của chỉ số này. (Nguồn: xStation5)
Tin tức công ty:
-
AMD (AMD.US) tăng hơn 8% ngay đầu phiên hôm nay, phản ứng tích cực trước triển vọng lạc quan về thị trường trung tâm dữ liệu AI, mà CEO Lisa Su ước tính có thể đạt quy mô 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Công ty dự kiến doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu sẽ tăng mạnh lên hàng chục tỷ USD vào năm 2027, được hỗ trợ bởi các dòng GPU mới và hệ thống Helios. Nhà đầu tư cũng phản ứng tích cực với kết quả quý III/2025 mạnh mẽ: doanh thu đạt 9,25 tỷ USD (+36% YoY) và EPS 1,20 USD, đều vượt kỳ vọng của giới phân tích. Cổ phiếu AMD đã tăng hơn 90% từ đầu năm 2025, trong khi công ty còn mở rộng sang các lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và viễn thông, củng cố tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
-
IBM (IBM.US) tăng khoảng 2,5% trong phiên hôm nay. Cổ phiếu được thúc đẩy nhờ tin tức tích cực về tiến bộ trong công nghệ lượng tử, bao gồm việc ra mắt bộ xử lý Quantum Nighthawk mới, có khả năng xử lý các mạch phức tạp hơn 30% so với trước.
-
Circle Internet Group (CRCL.US) giảm hơn 7% hôm nay sau khi công ty báo cáo tỷ suất sinh lợi dự trữ quý III giảm. Mặc dù kết quả Q3 vượt dự báo của các nhà phân tích và biên lợi nhuận cả năm dự kiến đạt mức cao của phạm vi hướng dẫn trước đó, nhà đầu tư vẫn thận trọng. Công ty chuyên về công nghệ stablecoin này cũng cho biết chi phí hoạt động có thể tăng so với dự báo trước, điều này giải thích cho đà giảm giá cổ phiếu.
-
OKLO (OKLO.US) tăng khoảng 11% trong phiên hôm nay, được thúc đẩy bởi báo cáo cho thấy lượng tiền mặt và tương đương tiền tăng trong quý III cùng với trọng tâm chiến lược mới nhằm nhận phê duyệt từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE). Sự lạc quan của nhà đầu tư phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng của công ty trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân, đặc biệt là các lò phản ứng thế hệ mới. Đà tăng này đáng chú ý trong bối cảnh biến động giá mạnh và môi trường thị trường không ổn định trước đó.
-
Bill Holdings (BILL.US) tăng hơn 12% hôm nay, sau thông tin cho biết công ty đang xem xét các lựa chọn chiến lược, bao gồm khả năng bán lại doanh nghiệp.
"Sắc đỏ" tràn ngập thị trường tài chính🚨
Micron tăng giá DRAM lên mức cao kỷ lục
🚩Giá ca cao và cà phê tương lai giảm mạnh sau các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nam Mỹ 📉
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của EU cao hơn một chút so với dự kiến! 📈💶
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.