Giá Ca cao đang cố gắng phục hồi sau đợt bán tháo mạnh vào mùa thu 📌

Gía Hợp đồng tương lai ca cao đang cố gắng phục hồi trở lại trên sàn ICE hôm nay, sau một đợt bán tháo rất mạnh. Kể từ ngày 1/9, giá ca cao đã giảm gần 35%. Động lực lớn nhất lần này đến từ chính trị: chính quyền Trump quyết định hủy bỏ mức thuế đối ứng 10% đối với các mặt hàng mà Mỹ không sản xuất – bao gồm ca cao. Tuy nhiên, ca cao từ Brazil vẫn phải chịu thuế an ninh quốc gia lên đến 40%, hạn chế phần nào tác động tích cực.

Dữ liệu xuất khẩu từ Bờ Biển Ngà cũng tạo thêm diễn biến mới: lượng hàng xuất từ ngày 1/10 đến 16/11 đạt 516.787 tấn, giảm gần 6% so với năm ngoái. Đây thường là yếu tố hỗ trợ giá, nhưng các kỳ vọng về nguồn cung toàn cầu dồi dào hơn đã lấn át tín hiệu đó trong ngắn hạn. Nông dân tại Bờ Biển Ngà và Ghana cho biết cây khỏe, trái phát triển nhanh và điều kiện phơi khô lý tưởng. Mondelez thậm chí ghi nhận sản lượng trái cao hơn 7% so với mức trung bình 5 năm — tín hiệu mạnh cho một vụ mùa chính lớn hơn trong năm nay.

Tuy nhiên, nhu cầu đang gây thất vọng nghiêm trọng.

Hershey báo cáo mùa Halloween yếu — đáng lo bởi dịp này chiếm gần 18% doanh số kẹo hằng năm của Mỹ. Tuy vậy, giá cổ phiếu không giảm, có thể cho thấy phần lớn tin xấu đã được phản ánh vào giá (kể cả giá ca cao).

Nhu cầu xay nghiền ca cao tại châu Á giảm 17%, mức thấp nhất trong quý 3 trong 9 năm. Châu Âu giảm 4,8%, xuống mức thấp nhất trong 10 năm. Bắc Mỹ tăng 3,2%, nhưng các nhà phân tích cảnh báo con số này bị “làm đẹp” bởi sự tham gia của các đơn vị báo cáo mới, chứ không phản ánh tiêu thụ thực sự. Doanh số sô-cô-la bán lẻ củng cố xu hướng giảm, khi lượng tiêu thụ tại Bắc Mỹ giảm hơn 21% trong 13 tuần gần nhất.

Hợp đồng tương lai ca cao đang chịu áp lực từ: Thay đổi thuế quan, triển vọng nguồn cung Tây Phi cải thiện và loạt cảnh báo nhu cầu giảm mạnh nhất trong gần một thập kỷ. Thị trường đang mắc kẹt giữa điều kiện mùa vụ rất thuận lợi và sự sụt giảm đáng lo ngại của nhu cầu. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy nhà đầu tư có thể bắt đầu tích lũy ở mức giá hiện tại.

Nguồn: xStation5