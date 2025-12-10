Liệu Warner Bros Discovery sẽ thuộc về ai?

Việc Paramount bất ngờ công bố đề nghị thâu tóm toàn bộ Warner Bros Discovery với giá 30 USD/cổ phiếu vào ngày hôm qua đã tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất trên thị trường truyền thông toàn cầu trong nhiều năm gần đây, đồng thời ngay lập tức tái định hình cán cân quyền lực trong cuộc cạnh tranh về tương lai của Hollywood. Đề nghị của Paramount định giá Warner ở mức gần 108 tỷ USD giá trị doanh nghiệp, trở thành một trong những thương vụ đề xuất mua lại lớn nhất trong lịch sử ngành giải trí Hoa Kỳ. Cho đến gần đây, có vẻ như Netflix đang ở giai đoạn cuối để sở hữu các tài sản then chốt của Warner. Đề nghị trước đó của họ định giá mảng phim và phát trực tuyến của Warner Bros Discovery ở mức khoảng 83 tỷ USD giá trị doanh nghiệp, tuy nhiên cấu trúc giao dịch lại phức tạp hơn nhiều.

Netflix chỉ dự định mua một số tài sản nhất định, trong khi các bộ phận còn lại sẽ được tách ra thành một công ty độc lập. Toàn bộ giao dịch chứa đựng nhiều rủi ro về pháp lý và tổ chức, làm gia tăng mức độ bất định đối với nhà đầu tư cũng như ban lãnh đạo. Tuy nhiên, Paramount đã thay đổi hoàn toàn cục diện chỉ bằng một động thái quyết đoán. Họ đưa ra mức giá cao hơn, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt và đề nghị mua toàn bộ công ty, bao gồm cả mảng truyền hình cáp. Điều này cho phép các cổ đông Warner hiện thực hóa khoản chênh lệch giá ngay lập tức và tránh được những phức tạp gắn liền với việc bán một phần tài sản. Thị trường phản ứng ngay lập tức: cổ phiếu Warner Bros Discovery tăng mạnh, và nhà đầu tư bắt đầu đánh giá rằng thỏa thuận với Netflix có thể bị thách thức, trong khi Paramount hiện nắm lợi thế lớn hơn trong cuộc đua này.

Paramount nhấn mạnh rằng đề xuất của họ đơn giản hơn, minh bạch hơn và ít rủi ro bị cơ quan quản lý bác bỏ hơn. Netflix – với tư cách là nền tảng phát trực tuyến toàn cầu có quy mô khổng lồ – đối mặt với các rào cản pháp lý phức tạp hơn nhiều, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại gia tăng về mức độ tập trung quyền lực trong thị trường nội dung. Paramount tự giới thiệu mình là một bên mua ít gây tranh cãi hơn, vì mô hình kinh doanh kết hợp giữa truyền thông truyền thống và kỹ thuật số mà không tập trung quyền lực vào một phân khúc duy nhất. Một lợi thế khác là việc mua lại toàn bộ tài sản, giúp giảm số lượng thủ tục pháp lý và rủi ro kéo dài quá trình xét duyệt.

Tuy nhiên, việc thâu tóm một doanh nghiệp lớn như vậy không hề đơn giản. Warner Bros Discovery là một hệ sinh thái phức tạp bao gồm các hãng phim, dịch vụ phát trực tuyến, mạng lưới truyền hình và các kênh tin tức. Việc tích hợp danh mục này đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ, kế hoạch triển khai chính xác và quản trị nhất quán. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể dẫn tới mất mát giá trị, trì hoãn sản xuất và suy giảm chất lượng nội dung. Thành công của thương vụ phụ thuộc lớn vào hiệu quả trong những tháng đầu sau khi hoàn tất và vào việc xây dựng chiến lược tích hợp phù hợp.

Tham vọng của Paramount là rất rõ ràng. Công ty muốn tạo ra một trong những tập đoàn truyền thông đa dạng nhất thế giới. Sự kết hợp giữa các kênh phân phối truyền thống, năng lực sản xuất và mảng phát trực tuyến đang phát triển có thể đem lại lợi thế chiến lược khó bị phá vỡ. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ, khi các công ty truyền thông đang tìm kiếm các mô hình bền vững hơn trước biến động và thay đổi nhanh chóng trong hành vi người tiêu dùng.

Netflix lại ở trong một vị thế đặc biệt khó khăn. Rút lui khỏi cuộc đua có thể đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội sở hữu những tài sản trị giá hàng chục tỷ USD, có khả năng định hình lại toàn bộ danh mục dịch vụ của họ. Ngược lại, tăng giá mua sẽ gây áp lực lớn lên bảng cân đối kế toán và làm gia tăng đáng kể nguy cơ bị cơ quan quản lý tại Mỹ và EU phản đối. Mỗi quyết định đều mang tính chiến lược sâu sắc.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, đây là tình thế cực kỳ hấp dẫn và hiếm gặp. Một cuộc cạnh tranh thâu tóm đối với một trong những tập đoàn giải trí quan trọng nhất toàn cầu chỉ xảy ra rất ít lần. Các cổ đông Warner là những người hưởng lợi lớn nhất, khi các đề nghị cạnh tranh làm tăng giá trị công ty và giảm bất định liên quan đến quyết định cuối cùng của ban lãnh đạo. Thị trường xem các diễn biến này như tín hiệu của một làn sóng hợp nhất mới trong ngành trong những năm tới.

Tương lai vẫn để ngỏ. Paramount đã cho thấy quyết tâm chiến đấu và đưa ra một đề nghị vượt trội rõ ràng so với Netflix về cả giá trị lẫn tính minh bạch. Trong những ngày tới, các yếu tố then chốt sẽ là động thái của ban lãnh đạo Warner, quan điểm của các cổ đông lớn và phản ứng của Netflix. Chỉ có một điều có thể khẳng định chắc chắn: thị trường nội dung toàn cầu đã bước vào một giai đoạn có thể thay đổi hoàn toàn cấu trúc của nó, và những tuần tiếp theo có khả năng sẽ mang đến những diễn biến mới có tầm ảnh hưởng tương đương các thời điểm chuyển mình lớn nhất trong lịch sử Hollywood.