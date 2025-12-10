Amazon tăng cường đầu tư tại Ấn Độ. Liệu đây có phải là chất xúc tác cho sự tăng trưởng?

Amazon.com Inc. thông báo sẽ đầu tư hơn 35 tỷ USD vào Ấn Độ đến năm 2030, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy xuất khẩu và tạo việc làm mới. Khoản đầu tư này tiếp nối hơn 40 tỷ USD đã chi trước đó và bao gồm phát triển hạ tầng cả vật lý lẫn số. Công ty kỳ vọng tạo ra khoảng 1 triệu việc làm, bao gồm trực tiếp, gián tiếp và thời vụ, góp phần mở rộng mạng lưới thương mại và thương mại điện tử.

Amazon có kế hoạch triển khai các tính năng dựa trên AI nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với xu hướng toàn cầu khi các tập đoàn công nghệ lớn gia tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Thông báo này được đưa ra sau khi Microsoft công bố kế hoạch đầu tư 17,5 tỷ USD vào AI và dịch vụ đám mây, và Google cam kết 15 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu - nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ như một trung tâm công nghệ lớn bên ngoài Mỹ.

Tổng mức đầu tư và hiện diện của Amazon tại Ấn Độ có thể đạt khoảng 75 tỷ USD, bao gồm logistics, trung tâm dữ liệu, phát triển đám mây và số hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ - giúp tăng khối lượng hàng xuất khẩu trên nền tảng của Amazon. Xét về định giá, điều này hỗ trợ triển vọng tăng trưởng doanh thu dài hạn, dù cũng kéo theo mức chi đầu tư vốn cao. Thị trường sẽ theo dõi xem liệu các khoản đầu tư này có cải thiện biên lợi nhuận AWS tại khu vực và nâng cao hiệu quả logistics hay không.

Về mặt địa chính trị, Ấn Độ đang trở thành đấu trường cạnh tranh của các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Amazon, Microsoft và Google đều đang rót vốn lớn để xây dựng một trung tâm AI và đám mây chiến lược toàn cầu. Điều này cho thấy Ấn Độ không chỉ là một cơ sở sản xuất chi phí thấp mà còn là thị trường có tầm quan trọng chiến lược. Các chỉ số chứng khoán nội địa như Nifty và Sensex, cùng các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hạ tầng, viễn thông, trung tâm dữ liệu có thể hưởng lợi từ dòng vốn này.

Hiện tại, Amazon Ấn Độ tạo ra khoảng 3 tỷ USD doanh thu hàng năm, chiếm 30–35% thị phần thương mại điện tử nội địa. Khoản đầu tư mới có thể giúp doanh thu tăng gấp nhiều lần vào năm 2030 nhờ số lượng người bán lớn hơn, logistics cải thiện, mở rộng thuê bao Prime và tăng trưởng xuất khẩu.

Tóm lại, Amazon đang gia tăng mạnh mẽ cam kết tại Ấn Độ, cùng với Microsoft và Google xây dựng một trung tâm AI - đám mây toàn cầu. Điều này tạo động lực tăng trưởng doanh thu cho Amazon, nhưng cũng đi kèm chi phí đầu tư lớn và rủi ro pháp lý. Cần lưu ý rằng năm nay cổ phiếu Amazon có mức sinh lời tương đối thấp so với các công ty big tech khác và so với các chỉ số lớn như S&P 500 và Nasdaq 100.