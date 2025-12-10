Thị trường nổi bật: EURUSD (10.12.2025)

Hôm nay, cặp EUR/USD đang giao dịch quanh mức 1,164, di chuyển trong phạm vi khá hẹp. Thị trường đang thận trọng, tránh mở các vị thế lớn trước cuộc họp của Fed vào buổi tối. Đồng USD chịu một chút áp lực, chủ yếu do kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất tại Mỹ, cùng với dữ liệu kinh tế ổn định từ Khu vực đồng euro, mang lại hỗ trợ vừa phải cho đồng euro. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là quyết định của Ngân hàng Trung ương Mỹ và buổi họp báo đi kèm.

Nguồn: xStation5

Các yếu tố ảnh hưởng đến EUR/USD hôm nay

Quyết định Fed dự kiến

Thị trường gần như đã phản ánh hoàn toàn việc cắt giảm 25 điểm cơ bản, vì vậy quyết định thực tế có thể tác động hạn chế đến cặp tiền. Khía cạnh quan trọng nhất sẽ là giọng điệu của thông báo và các dự báo lãi suất cho năm tới.

Một thông điệp ôn hòa có thể củng cố đồng euro so với đồng USD, đẩy EUR/USD lên vùng 1,1680–1,1730. Ngược lại, giọng điệu “diều hâu” hơn, nhấn mạnh rủi ro lạm phát và sự ổn định của thị trường lao động, có thể hỗ trợ đồng USD, khiến cặp tiền giảm về 1,1615–1,1590 hoặc thấp hơn. Thị trường sẽ theo dõi sát sao các chi tiết trong phát biểu của Powell.

Dự báo ổn định từ ECB

Ngân hàng Trung ương châu Âu duy trì chính sách truyền thông thận trọng và ổn định. Các đại diện ECB, bao gồm Simkus, cho biết không cần thay đổi nhanh lãi suất trong khi lạm phát vẫn gần mục tiêu.

Việc thiếu các biện pháp kích thích mới từ Frankfurt có nghĩa là đồng euro không nhận được sự thúc đẩy rõ ràng từ chính sách tiền tệ nội địa. Trên thực tế, biến động EUR/USD hôm nay chủ yếu bị chi phối bởi các tín hiệu từ Mỹ, thay vì các tuyên bố từ ngân hàng trung ương châu Âu.

Dữ liệu kinh tế Khu vực đồng euro

Việc thiếu các bất ngờ đáng kể mang lại sự hỗ trợ vừa phải cho đồng euro, củng cố nhận định về sự ổn định kinh tế. Tuy nhiên, các dữ liệu này không tạo ra xung lực mạnh để định hướng xu hướng cho EUR/USD, và hướng đi chính vẫn phụ thuộc vào quyết định và thông điệp từ Fed.