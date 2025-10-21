Giá ca cao phục hồi nhờ dữ liệu về sản lượng nghiền ở Bắc Mỹ và xuất khẩu của Bờ Biển Ngà chậm lại 📈

Giá ca cao (COCOA) đang cố gắng phục hồi sau đợt bán tháo mạnh đã kéo hợp đồng ICE xuống dưới 6.000 USD/tấn. Mối lo ngại lớn nhất của thị trường hiện nay đến từ số liệu nghiền ca cao yếu kém ở châu Á và châu Âu (giảm hơn 17% và 4,8% tương ứng), cho thấy vấn đề tiềm ẩn ở phía cầu. Ngược lại, dữ liệu từ Bắc Mỹ lại ghi nhận mức tăng bất ngờ 3,2% so với cùng kỳ, đạt gần 112,8 nghìn tấn. Ngoài báo cáo nghiền ca cao tại Mỹ — ban đầu không tác động nhiều đến giá — thì đợt phục hồi gần đây phần nào đến từ việc đóng trạng thái bán khống, sau khi xuất hiện tín hiệu xuất khẩu ca cao từ Bờ Biển Ngà (nhà sản xuất lớn nhất thế giới) chậm lại.

Theo dữ liệu chính phủ công bố hôm thứ Hai, nông dân Bờ Biển Ngà đã vận chuyển 133.209 tấn ca cao từ cảng trong giai đoạn 1–19 tháng 10 của vụ mùa mới, giảm 31% so với 192.804 tấn cùng kỳ năm ngoái.

COCOA (khung thời gian D1)

Số liệu nghiền ca cao cho thấy số lượng người mua toàn cầu đã giảm trong bối cảnh giá tăng dựng đứng, khiến giá sô-cô-la và các sản phẩm dẫn xuất tăng mạnh. Trong khi đó, mùa thu hoạch tại Tây Phi khởi đầu khá thuận lợi và tổng sản lượng dự kiến sẽ tăng đáng kể so với năm trước.

Bên cạnh đó, chính phủ Bờ Biển Ngà và Ghana gần đây đã tăng giá thu mua ca cao cho nông dân, điều này được kỳ vọng sẽ kích thích bán hàng và tăng nguồn cung. Chỉ báo RSI trên biểu đồ giờ vẫn dưới 30 điểm, phản ánh tâm lý bi quan của thị trường về khả năng phục hồi trung hạn. Tuy nhiên, phần lớn tin tiêu cực có vẻ đã được phản ánh vào giá, trong khi một số yếu tố hỗ trợ tiềm năng — như xuất khẩu Bờ Biển Ngà giảm và số liệu nghiền ca cao tại Bắc Mỹ tăng — có thể giúp cân bằng tạm thời thị trường.

Nguồn: xStation5

Dữ liệu về vị thế đầu cơ cho thấy các quỹ đầu cơ đang nắm giữ vị thế bán lớn nhất kể từ mùa thu năm 2023; vị thế ròng đã giảm xuống mức báo hiệu tình trạng “quá bán” của thị trường.

Nguồn: XTB Research, ICE Europe