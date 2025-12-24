-
Các sàn chứng khoán Mỹ đang bước vào giai đoạn nghỉ lễ với biến động và khối lượng giao dịch hạn chế, nhưng vẫn ghi nhận xu hướng tăng chiếm ưu thế. Trên các chỉ số Mỹ, dẫn đầu tăng trưởng là S&P500, với hợp đồng tăng khoảng 0,4%. Kết quả tương tự được ghi nhận ở Nasdaq100 và Dow, với mức tăng khoảng 0,3%. Trong khi đó, Russell2000 diễn biến yếu hơn, giảm khoảng 0,4%.
Mỹ vừa công bố dữ liệu GDP bất ngờ tích cực, khi tăng trưởng quý III đạt 4,3%, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 3,2%. Đây là một bất ngờ tích cực, nhưng chất lượng các chỉ số kinh tế vĩ mô từ Mỹ đang bắt đầu đặt ra nhiều nghi ngờ và câu hỏi.
Dữ liệu sản xuất công nghiệp cũng tốt hơn một chút so với kỳ vọng, với sản lượng công nghiệp theo tháng tăng 0,2% so với dự kiến 0,1%. Tăng trưởng theo năm đạt 2,2%.
Tông điệu tích cực từ dữ liệu kinh tế Mỹ lại không được phản ánh trong tâm lý tiêu dùng, theo Conference Board (CB). Chỉ số niềm tin người tiêu dùng ở mức 89,1, so với dự kiến 91,9. Đây là mức giảm so với tháng trước và là một trong những mức đọc thấp nhất vào tháng 12 trong thập kỷ qua.
Tại châu Âu, các biến động chỉ số cũng chủ yếu nhẹ, nhưng phần lớn là tăng. Hầu hết hợp đồng chỉ tăng trong khoảng 0,1–0,2%. Các chỉ số dẫn đầu tăng trưởng là SUI20 và VSTOXX, tăng khoảng 0,5%. Trong khi đó, các chỉ số Pháp và Ba Lan, FRA40 và W20, giảm lần lượt 0,2% và 0,7%.
Novo Nordisk nhận được phê duyệt của FDA để đưa một loại thuốc nhóm GLP-1 ra thị trường dưới dạng viên nén, sau đó cổ phiếu tăng khoảng 0,8%.
Nvidia tăng hơn 2% trong phiên hôm nay, được cho là nhờ tâm lý tích cực liên quan đến các đơn hàng H200 giao cho Trung Quốc. Tuy nhiên, xuất hiện các báo cáo gây tranh cãi từ công ty châu Á Megaspeed, cho rằng công ty này có thể đã tham gia vào việc bán lại hoặc buôn lậu chip của Nvidia bất hợp pháp.
Thị trường hàng hóa ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong lĩnh vực năng lượng, NATGAS tăng khoảng 7%. Kim loại công nghiệp cũng tăng, với Nickel tăng gần 3%, Copper tăng 1,2%, đạt mức giá kỷ lục mới.
Kim loại quý tiếp tục xu hướng tăng. Platinum tăng tới 6%, Silver tăng 4%, đạt mức kỷ lục mới 71 USD/ounce.
Trên thị trường ngoại hối, đồng Yen và Franc tăng mạnh, đang mạnh lên so với hầu hết các cặp tiền tệ. Trong khi đó, đồng Đô la Mỹ diễn biến yếu.
Tâm lý trên thị trường tiền điện tử ở mức trung bình nhưng thiên về bi quan. Bitcoin giảm 0,8%, giao dịch quanh 87.700 USD. Ethereum diễn biến kém hơn, giảm hơn 2% và xuống dưới 2.950 USD.
