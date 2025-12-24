Thị trường nổi bật: USDJPY (24.12.2025)

Thị trường USD/JPY hiện đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp giữa thời kỳ lãi suất bằng 0 trước đây và giai đoạn đầu của quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ. Sau những đợt biến động mạnh trong năm 2024 - được kích hoạt bởi việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) bất ngờ rời bỏ lập trường siêu nới lỏng và quá trình tháo gỡ một phần các giao dịch carry trade - thị trường trong năm 2025 đã chuyển sang trạng thái chấp nhận rủi ro có chọn lọc. Tỷ giá không còn biến động theo các cú hích ngắn hạn, mà vận động trong một xu hướng mang tính cấu trúc, nơi nhà đầu tư thận trọng kiểm tra giới hạn chịu đựng của các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đối với sự suy yếu của đồng yên.

Trong những tuần gần đây, biến động gia tăng nhưng biên độ dao động giá lại tương đối hẹp. Đây là dấu hiệu điển hình của một thị trường đã không còn phản ứng tuyến tính chỉ với chênh lệch lãi suất, mà bắt đầu định giá thêm các rủi ro liên quan như chính sách tài khóa của Nhật Bản, mức độ đáng tin cậy của tiến trình bình thường hóa chính sách của BOJ, hay nguy cơ can thiệp tỷ giá. Nhà đầu tư không còn nghi ngờ về việc Nhật Bản đang bước trên con đường bình thường hóa chính sách tiền tệ, nhưng ngày càng cho rằng quá trình này sẽ gập ghềnh do các vấn đề mang tính cấu trúc của nền kinh tế.

USD/JPY vẫn duy trì ở mức cao, nhưng xu hướng tăng đã suy yếu. Mỗi nỗ lực bứt phá đi lên đều gặp phải sự thận trọng do rủi ro chính trị và nguy cơ can thiệp, trong khi các nhịp giảm lại khá nông vì cấu trúc carry trade vẫn chưa bị tháo gỡ hoàn toàn.

Về mặt kỹ thuật, tỷ giá vẫn nằm trên các đường EMA50, EMA100 và EMA200, xác nhận xu hướng tăng trung hạn. Tuy nhiên, độ dốc của các đường trung bình này đang dần phẳng lại, báo hiệu sự suy giảm động lượng. Dải Bollinger đang thu hẹp sau giai đoạn mở rộng trước đó, cho thấy thị trường đang bước vào pha nén biến động trước một chuyển động có định hướng tiếp theo. Chỉ báo RSI dao động quanh vùng trung lập, chưa phát ra tín hiệu quá mua. MACD vẫn ở vùng dương, nhưng histogram đang suy yếu, củng cố những kết luận rút ra từ cấu trúc EMA.

USDJPY (D1)

Nguồn: xStation5