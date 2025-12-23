Novo Nordisk – Trước đây là rủi ro, giờ là thời điểm của cơ hội.

Cổ phiếu Novo Nordisk hiện vẫn thấp hơn rõ rệt so với các đỉnh cao của vài năm trước, tuy nhiên phiên giao dịch hôm nay đang ghi nhận mức tăng mạnh. Trên làn sóng tin tức tích cực từ FDA, cổ phiếu của tập đoàn dược phẩm Đan Mạch này tăng hơn 9%.

Chất xúc tác trực tiếp cho đà tăng hôm nay là quyết định của FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) liên quan đến việc phê duyệt phiên bản dạng uống của thuốc Wegovy.

Từ góc nhìn thị trường, ý nghĩa của quyết định này vượt xa bản thân sản phẩm.

Thứ nhất, việc được cơ quan quản lý Mỹ phê duyệt giúp giảm bớt rủi ro pháp lý then chốt — yếu tố đã trở thành áp lực tiêu cực đối với giá cổ phiếu trong các quý gần đây.

Thứ hai, quyết định này làm gia tăng tính dự báo của doanh thu tương lai trong phân khúc vốn là nguồn tăng trưởng chính của công ty.

Trong các quý vừa qua, nhà đầu tư gần như chỉ tập trung vào các rủi ro. Những rủi ro được nhắc đến nhiều nhất bao gồm: cạnh tranh ngày càng gia tăng trong phân khúc GLP-1, khả năng chịu áp lực về giá và quy định từ các bên chi trả công tại Mỹ, nguy cơ biên lợi nhuận quay về mức bình thường, cũng như lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây là không bền vững. Hệ quả là định giá của công ty đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh.

Trong khi đó, các yếu tố tích cực lại chưa được thị trường phản ánh đầy đủ. Quyết định của FDA là một ví dụ điển hình, bởi nó không chỉ liên quan đến một dạng bào chế mới của thuốc mà còn mở ra khả năng mở rộng thị phần mang tính cấu trúc. Liệu pháp dạng uống giúp hạ thấp rào cản tiếp cận, tăng mức độ chấp nhận của bệnh nhân và tạo thuận lợi trong đàm phán với các công ty bảo hiểm, từ đó về dài hạn có thể dẫn đến quy mô doanh thu lớn hơn. Đồng thời, Novo Nordisk là công ty đầu tiên cung cấp một giải pháp không xâm lấn cho một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, mang lại lợi thế đáng kể so với các đối thủ hiện tại và tương lai trong ngành.

Từ góc độ định giá, điều này cho thấy thị trường đã phản ánh phần lớn kịch bản tiêu cực, trong khi các kịch bản tích cực vẫn mới chỉ được phản ánh hạn chế vào giá cổ phiếu. Do đó, đợt phục hồi hiện tại có thể được xem không chỉ là phản ứng tức thời trước thông tin, mà còn là sự khởi đầu cho quá trình điều chỉnh lại việc trước đây đã đánh giá thấp tiềm năng của doanh nghiệp. Nếu các yếu tố nền tảng hoạt động vẫn ổn định và công ty có thể thương mại hóa hiệu quả việc mở rộng danh mục sản phẩm, mức định giá hiện tại vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể. Việc theo dõi sát sao các thông điệp từ cơ quan quản lý Mỹ cũng như mối quan hệ giữa họ và ban lãnh đạo công ty là điều hết sức quan trọng.

Biểu đồ cổ phiếu NOVOB.DK (D1)



Nguồn: xStation5