Giá ca cao tăng 2% so với mức thấp nhất trong 20 tháng🍫

Điểm nổi bật Ca cao (COCOA) chạm mức thấp nhất trong 20 tháng trong phiên giao dịch hôm nay tại London

Hợp đồng tương lai bật tăng từ đường EMA 200 tuần

COCOA: +2%

Hợp đồng tương lai ca cao (COCOA) đang chấm dứt chuỗi giảm bốn phiên liên tiếp, tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động hàm mũ 200 tuần (EMA200, màu đen). Giá ca cao trên sàn London bật tăng trở lại từ mức thấp nhất trong 20 tháng (hiện tăng khoảng +2%), dù triển vọng nguồn cung được cải thiện vẫn có thể tiếp tục gây áp lực giảm giá lên mặt hàng này. Theo khảo sát của Bloomberg, điều kiện thời tiết ổn định tại Tây Phi cùng với đầu tư mở rộng canh tác của nông dân có thể dẫn đến thặng dư ca cao khoảng 186.000 tấn trong niên vụ tới. Giá COCOA đã duy trì xu hướng giảm liên tục suốt tám tuần, đẩy chỉ báo RSI trên khung W1 (tuần) vào vùng quá bán. Nguồn: xStation5

