Giá Cocoa giảm 3% mặc dù lượng tồn kho ICE thấp nhất kể từ tháng 5 📉

Hợp đồng tương lai ca cao giảm hơn 3% trong phiên hôm nay, sau khi tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi tình trạng thời tiết bất lợi tại Tây Phi, gây đe dọa đến sản lượng thu hoạch và làm thắt chặt nguồn cung ngắn hạn. Tại Bờ Biển Ngà, mưa lớn khiến nông dân không thể ra đồng và làm chậm quá trình vận chuyển hạt ca cao ra cảng. Trong khi đó, tại Ghana và Nigeria, điều kiện khô hạn đang gây hại cho cây trồng.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng sự kết hợp giữa mưa quá nhiều và nguy cơ hạn hán làm gia tăng bất ổn đối với vụ thu hoạch chính, bắt đầu vào tháng 10.

Lượng tồn kho ca cao do ICE giám sát tại các cảng của Mỹ giảm xuống còn 2,09 triệu bao — mức thấp nhất kể từ tháng 5 — cho thấy chuỗi cung ứng đang rất eo hẹp. Xuất khẩu từ Bờ Biển Ngà cũng chậm lại. Từ đầu niên vụ đến nay, nông dân đã xuất khẩu 1,82 triệu tấn ca cao, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng “nóng” 35% ghi nhận hồi tháng 12.

Vụ thu hoạch giữa mùa tại Bờ Biển Ngà cũng bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa muộn làm giảm quá trình phát triển trái, dẫn đến sản lượng thấp hơn. Dự báo sản lượng năm nay chỉ đạt 400.000 tấn, giảm 9% so với 440.000 tấn của năm ngoái. Nigeria — quốc gia sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới — cũng được dự báo sẽ có sản lượng thấp hơn. Hiệp hội Ca cao Nigeria dự báo sản lượng niên vụ 2025/26 sẽ ở mức 305.000 tấn, giảm 11% so với 344.000 tấn dự kiến cho năm nay.

