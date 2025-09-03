📉Giá dầu giảm 2,6% sau báo cáo của OPEC +

Reuters đưa tin OPEC+, liên minh các nước sản xuất dầu, đang cân nhắc mạnh mẽ việc cam kết tăng sản lượng tại cuộc họp vào cuối tuần này.

OIL.WTI (khung thời gian H4)

Nguồn: Xstation

Chính sách của Donald Trump và giá dầu thấp đã buộc liên minh phải hành động để giành lại thị phần vừa mất.

Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

OPEC đã nhiều lần gây bất ngờ cho các nhà giao dịch trong năm nay với chiến lược chuyển hướng, tập trung vào tăng sản lượng thay vì kiểm soát nguồn cung bằng mọi giá.