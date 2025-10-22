Texas Instruments lao dốc sau khi công bố thu nhập, điều gì đã xảy ra?

Texas Instruments là biểu tượng trong lĩnh vực chất bán dẫn tương tự (analog semiconductors). Công ty thiết kế và sản xuất các hệ thống nguồn điện, tín hiệu và vi điều khiển được sử dụng trong ô tô, công nghiệp, điện tử tiêu dùng và thiết bị y tế. Đồng thời, Texas Instruments đang xây dựng chuỗi sản xuất riêng với tấm wafer 300 mm tại Mỹ, nhằm giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Thoạt nhìn, báo cáo quý 3 được công bố hôm nay của công ty có vẻ khá ổn:

Doanh thu đạt 4,74 tỷ USD, vượt nhẹ dự báo của thị trường.

Doanh số tăng 7% so với quý trước và 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,48 USD, thấp hơn kỳ vọng của thị trường 1 cent.

Tuy nhiên, cổ phiếu Texas Instruments giảm khoảng 8% trong phiên tiền thị trường. Nguyên nhân rất rõ ràng: công ty đưa ra dự báo quý 4 yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng, khiến thị trường lo ngại tốc độ phục hồi của toàn ngành analog đang chậm lại.

Danh sách các vấn đề vẫn chưa dừng ở đó. Texas Instruments đang chịu áp lực gia tăng từ thuế quan và sự không chắc chắn về các mức thuế mới, đồng thời phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Việc mở rộng sản xuất chip thế hệ cũ tại Trung Quốc đang gây ra áp lực giảm giá, trong khi sự phục hồi nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và công nghiệp diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng đơn hàng trong các tháng tới có thể không đạt kỳ vọng. Ngoài ra, tổng nợ của công ty hiện vào khoảng 14 tỷ USD, và biên lợi nhuận, dù có cải thiện gần đây, vẫn thấp hơn mức của năm 2022.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí cao hơn, hiệu suất sử dụng công suất yếu, và áp lực giá bán — một sự kết hợp khiến thị trường trở nên thận trọng hơn trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Hai con số đáng chú ý trong báo cáo: Dòng tiền tự do (Free Cash Flow) trong 12 tháng qua tăng 65%, chi tiêu cho mua lại cổ phiếu tăng 253%. Tuy nhiên, hoạt động mua lại cổ phiếu vẫn chủ yếu do nền tảng so sánh thấp và chưa trở lại mức của năm 2022. Trong khi đó, dòng tiền tự do cải thiện rõ rệt nhờ CAPEX thấp hơn. Các khoản trợ cấp từ chương trình CHIPS Act giúp công ty duy trì tốc độ đầu tư mà không tốn nhiều tiền mặt, đồng thời quản lý hàng tồn kho và các khoản phải thu hiệu quả hơn, rút ngắn chu kỳ hàng tồn kho. Dù vậy, mọi thứ chưa hẳn đã tồi tệ. Ban lãnh đạo vẫn đang thực hiện chương trình tái cấu trúc và tối ưu hóa, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất trong nước, duy trì chính sách cổ tức hào phóng và mua lại cổ phiếu. Về dài hạn, căng thẳng thương mại hiện nay có thể trở thành lợi thế nếu khách hàng Mỹ ưu tiên nhà cung cấp nội địa, và các khoản đầu tư trong những năm gần đây bắt đầu mang lại hiệu quả thông qua năng suất và dòng tiền cao hơn.

Kịch bản này chưa chắc chắn, nhưng là khả năng có thật mà nhà đầu tư nên cân nhắc. Hiện tại, tình hình của Texas Instruments khá phức tạp và không mấy tích cực cho quý tới, nhưng công ty đang thực hiện các bước đi đúng hướng để khắc phục điểm yếu.

Nếu chính sách thuế quan trở nên rõ ràng hơn, cạnh tranh ổn định trong các thị trường trưởng thành, và các khoản đầu tư tiếp tục nâng cao hiệu quả, thì trong vài năm tới, giai đoạn yếu kém hiện nay có thể chỉ là tạm thời, đặt nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững hơn.

Tuy nhiên, trước mắt thị trường vẫn phản ứng hợp lý bằng cách chiết khấu dự báo yếu hơn cho quý 4 và mức độ bất ổn cao hơn trong môi trường hiện tại.

Biểu đồ cổ phiếu TXN.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5