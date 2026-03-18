Giá dầu giảm do kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông 📌

- Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) đang điều chỉnh giảm trong hôm nay, giao dịch quanh mức 101 USD/thùng, cho thấy kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường về khả năng hạ nhiệt dần xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran. Có vẻ như tần suất các cuộc tấn công từ cả hai phía có thể bắt đầu giảm, điều mà thị trường có thể diễn giải như một cơ hội tiềm năng cho lệnh ngừng bắn từ phía Tehran.
- Các nguồn tin từ Israel cho biết Iran có thể đã tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự. Mặc dù những thông tin này chưa thể được xác minh độc lập, nhà đầu tư dường như đánh giá khả năng Iran tiếp tục xung đột là thấp nếu Israel và Mỹ dừng các cuộc tấn công.
- Theo ước tính của Bloomberg, việc đóng hoàn toàn eo biển Hormuz trong khoảng hai tháng sẽ cần thiết để gây ra gián đoạn nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường vẫn cho rằng có cơ sở để tin rằng tuyến hàng hải này có thể được mở lại sớm hơn.
- Vùng Vịnh Ba Tư chiếm khoảng 20% thị trường dầu khí toàn cầu, trong đó khoảng 20% nguồn cung này được chuyển đến các nền kinh tế phát triển. Phần lớn các quốc gia châu Á, vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, đang duy trì dự trữ đủ cho vài tháng hoặc có thể tiếp cận nguồn dầu khí từ Nga. Châu Âu được xem là khu vực chịu rủi ro cao nhất.
OIL (khung thời gian H1)
Giá dầu đang dần hạ nhiệt, và khi so sánh đà tăng giá gần đây với chỉ báo RSI, có thể xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giá tiềm năng. Nếu giá giảm xuống dưới 100 USD, vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên được xác định quanh mức 96 USD/thùng (dựa trên các phản ứng giá trước đó).
Nguồn: xStation5
Các ước tính từ viện nghiên cứu ISW cho thấy năng lực tên lửa của Iran đang suy giảm đáng kể. Theo các phát biểu từ quân đội Mỹ, năng lực hải quân và không quân của Iran, cũng như phần lớn cơ sở công nghiệp của nước này, đã bị suy yếu nghiêm trọng sau gần 20.000 cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp đất nước do Mỹ và Israel thực hiện. Điều này có thể làm giảm mức độ sẵn sàng của Iran trong việc tiếp tục xung đột.
Source: ISW
