Giá dầu khí giảm nhẹ sau báo cáo của STEO.

Ấn bản tháng 9 của báo cáo STEO (Short-Term Energy Outlook) nhấn mạnh sự suy yếu của giá dầu, tồn kho tăng và hoạt động gia tăng của OPEC+, trong khi ngược lại, giá khí tự nhiên được dự báo sẽ tăng do nguồn cung hạn chế giữa lúc xuất khẩu LNG gia tăng. Đồng thời, báo cáo cũng cho thấy tín hiệu hỗ trợ rõ ràng cho người tiêu dùng nhờ giá xăng thấp hơn, song hành với quá trình chuyển đổi bền vững sang năng lượng tái tạo.

Sản xuất điện tại Mỹ dự kiến sẽ tăng 2,3% trong năm 2025 và 3,0% trong năm 2026. Động lực tăng trưởng chính đến từ điện mặt trời, với tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu năng lượng, phản ánh xu hướng chuyển đổi năng lượng bền vững. Trong những năm tới, đây sẽ là yếu tố góp phần hạn chế khí thải và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Dầu thô và xăng

Giá dầu Brent được dự báo giảm từ khoảng 68 USD/thùng vào tháng 8 xuống 59 USD/thùng trong quý IV/2025, và còn 50 USD/thùng vào đầu năm 2026. Giá dầu trung bình năm 2026 được ước tính ở mức 51 USD/thùng. Yếu tố chính là lượng tồn kho tăng do OPEC+ nâng sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày trong giai đoạn quý 3/2025 – quý 1/2026. Chỉ sau đó, trong năm 2026, mới có khả năng xảy ra cắt giảm nguồn cung.

Giá xăng trung bình tại Mỹ được dự báo ở mức 3,10 USD/gallon trong năm 2025 và giảm xuống khoảng 2,90 USD/gallon trong năm 2026. Riêng khu vực Bờ Tây vẫn duy trì mức trên 3 USD/gallon. Giá xăng giảm đồng nghĩa với việc tỷ trọng chi tiêu nhiên liệu trong thu nhập cá nhân sẽ giảm xuống dưới 2% – mức thấp nhất kể từ ít nhất năm 2005 (ngoại trừ năm 2020 trong đại dịch). Điều này hỗ trợ sức mua của hộ gia đình và là yếu tố tích cực cho tiêu dùng.

Sản lượng dầu tại Mỹ năm 2026 được dự báo giảm khoảng 1%, trong khi khai thác khí tự nhiên dự kiến vẫn ổn định. Sự thay đổi trong quan hệ giá hàng hóa đang thúc đẩy chuyển dịch hoạt động khai thác sang các khu vực giàu khí đốt, phản ánh sự điều chỉnh chiến lược trong lĩnh vực thượng nguồn.



Biểu đồ OIL.WTI (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation

Biểu đồ cho thấy giá vẫn nằm trong xu hướng giảm rộng, với diễn biến trong kênh giảm được đánh dấu bằng các đường màu đỏ. Hiện tại, giá đang bật lên từ vùng hỗ trợ quanh 60–61 USD. Tuy nhiên, cho đến khi xảy ra bứt phá vượt mốc FIBO 61,8 , áp lực bán vẫn chiếm ưu thế và chỉ khi giá duy trì được trên mức này thì mới mở ra cơ hội tiến tới vùng 70–72 USD. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 60 USD, rủi ro mở rộng đà giảm về 57 USD, và trong dài hạn có thể xuống tới 52 USD.

Khí tự nhiên

Các dự báo cho rằng giá Henry Hub sẽ tăng từ 2,91 USD/BTU vào tháng 8 lên khoảng 3,70 USD/BTU trong quý IV/2025 và 4,30 USD/BTU vào năm 2026. Nguyên nhân là do giới hạn sản xuất tại Mỹ trong bối cảnh xuất khẩu LNG ngày càng tăng. Điều này khiến khí đốt trở thành một loại hàng hóa đắt đỏ hơn tương đối, làm tăng chi phí cho ngành công nghiệp và năng lượng.

NATGAS (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation

Biểu đồ cho thấy một mẫu hình nêm giảm, trong đó giá đã di chuyển theo xu hướng giảm từ đầu năm 2025. Hiện tại, giá đang bật lên từ vùng hỗ trợ mạnh ở 61,8 FIBO, nhưng chừng nào giá vẫn ở dưới vùng 3,25–3,30 USD (tương ứng FIBO 50% và đường xu hướng giảm), bên bán vẫn chiếm ưu thế. Chỉ khi bứt phá vượt mức này, giá mới có thể tiến tới thử nghiệm 3,63 USD, thậm chí 4,20–4,75 USD. Ngược lại, nếu quay về dưới 2,85 USD, rủi ro giảm sâu hơn xuống 2,30 USD sẽ gia tăng.