Biểu đồ Oil.WTI, khung thời gian D1:
Thị trường dầu mỏ đang ở trong trạng thái bất định cao. Giá dầu Brent sáng hôm qua đã đạt gần mức 120 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, do phản ứng trước sự leo thang của xung đột tại Trung Đông và gián đoạn trên tuyến vận tải quan trọng qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đến cuối phiên áp lực bán tháo xảy ra một cách mạnh mẽ và xóa bỏ hầu như toàn bộ mức tăng ghi nhận trong phiên đầu tuần. Sự bất định này nói lên câu chuyện, thị trường dầu mỏ đang chịu tác động của các yếu tố đầu cơ, vì vậy nhà đầu tư cần nên cẩn trọng trong giai đoạn hiện tại.
Nguồn: xStation5
Giá hợp đồng tương lai gia súc giảm do cuộc đình công tại nhà máy JBS, giá ngô tăng và tình hình Trung Đông bất ổn 📌
GOLD - Biên độ tích lũy thu hẹp, đã đến lúc định đoạt?
Giá Dầu quay lại mức 100 USD khi lo ngại về nguồn cung gia tăng, thị trường chứng khoán suy yếu.
🚩Giá Bạc mất 3%
