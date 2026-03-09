Giá dầu chịu áp lực khi quyết định của G7 vẫn chưa được đưa ra.

Thị trường dầu mỏ đang ở trong trạng thái bất định cao. Giá dầu Brent sáng nay đã đạt gần 120 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, do phản ứng trước sự leo thang của xung đột tại Trung Đông và gián đoạn trên tuyến vận tải quan trọng qua Eo biển Hormuz. Đà tăng mạnh của giá dầu ngay lập tức lan sang các thị trường tài chính, khiến các chỉ số chứng khoán tại châu Á, châu Âu và Mỹ giảm điểm, đồng thời lợi suất trái phiếu tăng, phản ánh kỳ vọng lạm phát gia tăng và rủi ro suy giảm kinh tế.

Nhóm G7, cùng với Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cho biết đang xem xét khả năng phối hợp giải phóng dự trữ dầu chiến lược, động thái có thể giúp giảm áp lực giá và ổn định thị trường. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định chính thức, và các nhà hoạch định chính sách đang tránh hành động ngay lập tức, nhấn mạnh sự cần thiết phải phân tích thêm và phối hợp giữa các quốc gia thành viên. Việc Mỹ và châu Âu hiện chưa đối mặt với tình trạng thiếu hụt dầu thực sự cho phép các nhà chức trách tiếp cận vấn đề một cách thận trọng, đồng thời giải thích cho sự chậm trễ trong việc triển khai các biện pháp tức thời. Dù dự trữ vẫn chưa được giải phóng, chỉ riêng thông báo về khả năng này đã tác động đến thị trường. Giá dầu bắt đầu điều chỉnh giảm, và hiện Brent đang giao dịch dưới mức 100 USD/thùng, cho thấy thị trường phản ứng nhanh như thế nào trước các tín hiệu chính sách năng lượng và kỳ vọng về sự ổn định nguồn cung.

Các quyết định của G7 và khả năng sử dụng dự trữ dầu chiến lược vẫn là những yếu tố chính định hình tâm lý nhà đầu tư và dự báo thị trường. Một mặt, việc giải phóng dự trữ nhanh chóng có thể làm giảm áp lực giá và ổn định thị trường; mặt khác, bất kỳ sự can thiệp nào cũng kéo theo hệ quả địa chính trị và nguy cơ làm suy giảm một công cụ chiến lược trong thời điểm khủng hoảng. Một yếu tố quan trọng khác là sự không chắc chắn về diễn biến tiếp theo của xung đột, điều này đẩy phần bù rủi ro trong giá dầu lên cao và có thể khiến biến động giá duy trì ở mức lớn trong những tuần tới. Tình hình này cũng phản ánh bức tranh rộng hơn của thị trường năng lượng toàn cầu, nơi an ninh nguồn cung, địa chính trị và những thay đổi trong nhu cầu đối với nhiên liệu hóa thạch tiếp tục tác động mạnh đến sự ổn định kinh tế vĩ mô.

Hiện nay, thị trường không chỉ cần theo dõi diễn biến của các cuộc xung đột tại những khu vực quan trọng đối với sản xuất dầu, mà còn phải quan sát các quyết định chính trị của những quốc gia nắm giữ dự trữ chiến lược, vì những quyết định này có thể định hướng giá trong ngắn hạn và định hình triển vọng lạm phát cũng như kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh này, mức độ bất định của thị trường vẫn rất cao. Biến động giá dầu, các quyết định chính sách của G7 và căng thẳng địa chính trị tại các khu vực xuất khẩu năng lượng sẽ đóng vai trò quyết định đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Do đó, nhà đầu tư, người tiêu dùng và các nhà sản xuất cần chuẩn bị cho khả năng tiếp tục xuất hiện những thay đổi về nguồn cung và giá cả của loại hàng hóa này trong những tuần tới.

