Tin đầu ngày: Giá Dầu quay đầu giảm mạnh, Vàng phục hồi trở lại

Hôm nay đánh dấu một ngày xung đột nữa tại Vịnh Ba Tư, và tình hình trong khu vực vẫn rất căng thẳng.

Sau sự leo thang của xung đột Trung Đông vào cuối tuần, giá dầu đã tăng mạnh, có thời điểm tiến gần mức 115–120 USD/thùng. Đà tăng này là phản ứng trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, cùng với các hành động đáp trả của Iran nhằm vào các cơ sở dầu mỏ trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Các nước Group of Seven đã tuyên bố sẵn sàng giải phóng một phần dự trữ dầu chiến lược nếu tình hình thị trường yêu cầu. Mục tiêu của động thái này là kiềm chế sự tăng giá đột ngột và giảm tác động của các gián đoạn nguồn cung do xung đột Trung Đông gây ra.

Chỉ riêng thông báo về khả năng can thiệp của G7 đã phần nào làm dịu tâm lý thị trường và góp phần kéo giá dầu giảm xuống. Kết quả là giá một thùng dầu đã giảm xuống dưới 100 USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét nhiều phương án để hạn chế đà tăng của giá dầu trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông. Ông cũng đề cập rằng đã có một kế hoạch nhằm ngăn chặn giá dầu tiếp tục tăng, nhưng không tiết lộ chi tiết về cách triển khai.

Các chỉ số Phố Wall vẫn chịu áp lực, mặc dù một phần các khoản lỗ trước đó đã được thu hẹp. Tại thời điểm viết bài, ngay trước 20:00, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm khoảng 0,7%, S&P 500 giảm khoảng 0,3%, trong khi Nasdaq Composite tăng nhẹ.

Các thị trường châu Âu hôm nay cũng giao dịch trong xu hướng bán rõ rệt. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm hơn 0,3%, CAC 40 của Pháp giảm gần 1%, DAX của Đức giảm khoảng 0,8%, và IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm hơn 0,7%.

Trong tháng 1, ngành công nghiệp Đức ghi nhận mức giảm mạnh trong đơn đặt hàng, giảm 11,1% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 4,5%, qua đó xóa bỏ mức tăng 6,4% của tháng 12. Đơn hàng trong nước giảm 16,2%, đơn hàng nước ngoài giảm 7,1%, trong khi sản xuất công nghiệp giảm 0,5%.

Trên thị trường kim loại quý, Gold giảm khoảng 0,5%, dao động quanh 5.100 USD/ounce. Silver có diễn biến tích cực hơn, tăng khoảng 1,7% và tiến gần lại mức 85 USD/ounce. Palladium và Platinum cũng tăng tương tự, cả hai đều tăng hơn 4% trong hôm nay.

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên (NATGAS) giảm hơn 6% trong phiên giao dịch hôm nay.