OIL: Giá dầu tăng vọt lên 120 USD/thùng; Israel ném bom các cơ sở dầu mỏ của Iran 📌

Trong cuối tuần qua, cuộc xung đột giữa Iran, Hoa Kỳ và Israel đã leo thang mạnh mẽ. Cả hai bên mở rộng các hoạt động quân sự bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu trên khắp khu vực. Lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào một số cơ sở dầu mỏ của Iran gần Tehran, nhắm vào ít nhất bốn kho lưu trữ nhiên liệu và một trung tâm chuyển dầu, gây cháy lớn và gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tại thủ đô.

Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhắm vào các vị trí của Israel cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Vịnh Ba Tư, bao gồm các nỗ lực tấn công vào các cơ sở dầu mỏ lớn và nhà máy khử muối nước ở các nước láng giềng. Đồng thời, căng thẳng gia tăng quanh Eo biển Hormuz, nơi giao thông tàu gần như đóng băng sau các vụ tấn công vào tàu và đe dọa tàu chở dầu, làm gián đoạn tuyến vận chuyển chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Sự leo thang này cũng trùng với gián đoạn sản xuất ở Iraq, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi các lô dầu bắt đầu tích tụ do thiếu khả năng tiếp cận tàu chở dầu. Sau cuộc leo thang cuối tuần, dầu Brent mở cửa với mức tăng 15% và tiếp tục tăng lên 119 USD/thùng (+29%).

Giá dầu đã giảm nhẹ sau các báo cáo cho biết các nước G7 và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang xem xét việc phối hợp giải phóng dự trữ dầu khẩn cấp. Bộ trưởng Tài chính G7 đang chuẩn bị một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về hệ quả kinh tế và khả năng phát hành dự trữ dầu chiến lược phối hợp do IEA điều phối. Thông tin sơ bộ cho thấy mức giải phóng 300 - 400 triệu thùng đang được cân nhắc, tương đương khoảng 25 - 30% dự trữ chiến lược toàn cầu tổng cộng khoảng 1,2 tỷ thùng. Để so sánh, đợt giải phóng dự trữ phối hợp trong cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine năm 2022 là khoảng 240 triệu thùng, trong đó khoảng một nửa do Hoa Kỳ cung cấp. Lịch sử cho thấy, các biện pháp can thiệp như vậy chủ yếu đóng vai trò tạm thời, giúp hạ giá khoảng 10 - 20 USD thay vì thay đổi vĩnh viễn cân bằng cung cầu.

Dầu đang ghi nhận mức tăng hàng tuần tương tự như giai đoạn đại dịch COVID. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức giá năm 2020 từ đó tăng bắt đầu thấp hơn nhiều, cho phép sự thay đổi tương đối mạnh hơn.

Dầu WTI đã tăng hơn 80% từ đầu năm, ghi nhận cú sốc giá lớn nhất trong giai đoạn được phân tích.

Theo tháng, giá dầu hiện đã tăng hơn 53%. Cần lưu ý rằng toàn bộ đợt tăng giá liên quan đến leo thang xung đột đã xảy ra trong tháng 3. Do đó, báo cáo lạm phát CPI sẽ được công bố vào thứ Tư vẫn chưa phản ánh tác động của cú sốc này.