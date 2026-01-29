Giá dầu tăng 3%, tiến gần mốc 70 USD trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran 📈

Giá dầu Brent (OIL) đang ghi nhận sự tăng trưởng trong phiên hôm nay, tiến sát mốc 70 USD/thùng, khi thị trường định giá rủi ro ngày càng gia tăng về khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Iran. Được biết, Hoa Kỳ đã tập trung một lực lượng quân sự đáng kể tại Trung Đông, tương đương khoảng 7% toàn bộ Hải quân Mỹ, bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Ngày hôm qua, Donald Trump cảnh báo rằng Hải quân Mỹ sẽ tấn công Iran với mức độ mạnh hơn so với đợt trước, nếu Tehran không ký một thỏa thuận hạt nhân nhằm chấm dứt hiệu quả chương trình hạt nhân trong nước của Iran.

Theo các nguồn tin, Iran đã kiên quyết bác bỏ các điều khoản của Mỹ. Dù Điện Kremlin cho biết hôm nay rằng đàm phán vẫn còn khả năng tiếp diễn, thị trường dường như đang đánh giá xác suất xảy ra một cuộc tấn công quân sự là ngày càng cao.

Kịch bản này có thể làm bất ổn toàn bộ khu vực Trung Đông và dẫn đến gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất dầu, từ đó đẩy giá dầu lên vùng 80 USD/thùng – mức đỉnh cục bộ ghi nhận vào tháng 6/2025.

Biểu đồ OIL (khung thời gian D1)

Về mặt kỹ thuật, hợp đồng dầu Brent đã chạm vùng tâm lý 70 USD/thùng, đồng thời đây cũng là vùng kháng cự quan trọng. Chừng nào giá vẫn nằm dưới mốc 71 USD/thùng, xu hướng giảm trung hạn nhiều khả năng vẫn được duy trì. Ngược lại, nếu xảy ra bứt phá rõ ràng, các vùng phản ứng quan trọng đầu tiên có thể xuất hiện quanh 80 USD/thùng, và xa hơn là khu vực 90 USD/thùng, nơi giá từng giao dịch lần cuối vào tháng 4/2024.

Nguồn: xStation5