Giá dầu tăng khi căng thẳng tại Trung Đông lại tiếp diễn 📌

- Dầu (OIL) tăng 3,50% lên 90 USD, WTI tăng 4,50% lên 87 USD
- Giá tăng mạnh sau các cuộc tấn công mới vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz
- Iran tuyên bố tái phong tỏa eo biển và cảnh báo tàu thuyền không tiếp cận
- Lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu treo cờ Iran, làm gia tăng nguy cơ leo thang
- Tehran có thể không tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ tại Pakistan
- Lệnh ngừng bắn Mỹ–Iran hiện tại sẽ hết hạn vào thứ Tư, với nhiều bất định về việc gia hạn
- Lưu lượng qua Hormuz vẫn bị hạn chế đáng kể, duy trì áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu
- UAE đang cân nhắc hỗ trợ tài chính từ Mỹ trong bối cảnh rủi ro đối với xuất khẩu dầu và dòng USD
- Dầu (OIL) tăng 3,50% lên 90 USD, WTI tăng 4,50% lên 87 USD
- Giá tăng mạnh sau các cuộc tấn công mới vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz
- Iran tuyên bố tái phong tỏa eo biển và cảnh báo tàu thuyền không tiếp cận
- Lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu treo cờ Iran, làm gia tăng nguy cơ leo thang
- Tehran có thể không tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ tại Pakistan
- Lệnh ngừng bắn Mỹ–Iran hiện tại sẽ hết hạn vào thứ Tư, với nhiều bất định về việc gia hạn
- Lưu lượng qua Hormuz vẫn bị hạn chế đáng kể, duy trì áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu
- UAE đang cân nhắc hỗ trợ tài chính từ Mỹ trong bối cảnh rủi ro đối với xuất khẩu dầu và dòng USD
Giá dầu đang phục hồi sau cuối tuần, với OIL tăng 3,50% lên 90 USD, trong khi WTI tăng 4,50% lên 87 USD. Lo ngại thị trường đã quay trở lại, và rủi ro về các gián đoạn nghiêm trọng hơn tại Trung Đông đang gia tăng. Ban đầu, giá tăng mạnh hơn nhiều sau các cuộc tấn công vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, các cảnh báo mới từ Iran đối với vận tải biển, và việc Mỹ bắt giữ tàu Iran. Sau đó, giá đã điều chỉnh nhẹ từ mức cao trong ngày.
Tình hình Trung Đông xấu đi trở lại sau giai đoạn ngắn lạc quan. Iran đã rút lại các tín hiệu trước đó về việc mở lại eo biển, đổ lỗi cho việc phong tỏa hải quân của Mỹ, trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ngày càng mong manh. Tehran cho biết có thể không tham gia vòng đàm phán tiếp theo tại Pakistan, cáo buộc Mỹ đưa ra các yêu cầu phi thực tế. Lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần hiện tại sẽ hết hạn vào thứ Tư.
Việc thiếu tiến triển ngoại giao rõ ràng cùng áp lực quân sự gia tăng khiến nhà đầu tư ngày càng coi khu vực này là một nguồn rủi ro địa chính trị kéo dài, thay vì chỉ là cú sốc tạm thời do tin tức.
Đối với thị trường, vấn đề hiện không chỉ là phát biểu chính trị, mà là tác động thực tế lên dòng chảy năng lượng, niềm tin vào vận tải biển và sự ổn định tài chính tại khu vực Vùng Vịnh. Lưu lượng tàu qua Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với bình thường, giá nhiên liệu đang tăng trên toàn cầu, và một số chính phủ đã bắt đầu sử dụng dự trữ hoặc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
Ngoài ra, cũng có tín hiệu cho thấy các quốc gia vùng Vịnh đang chuẩn bị cho kịch bản gián đoạn kéo dài - UAE đang cân nhắc các biện pháp hỗ trợ tài chính và thậm chí khả năng sử dụng các đồng tiền thay thế trong giao dịch dầu nếu xảy ra kịch bản căng thẳng.
Hiện tại, mức giá OIL quanh 90 USD và WTI gần 87 USD cho thấy thị trường dầu vẫn đang trong trạng thái thắt chặt, dù kỳ vọng về một giải pháp cho xung đột vẫn còn đáng kể.
Top 3 thị trường đáng chú ý
⬇️Dầu WTI giảm gần 9%
Giá dầu giảm xuống dưới $90🛢️ 📉 Iran sẽ giao uranium cho Mỹ❓
🚩Giá dầu giảm 7% khi ông Trump phát đi tín hiệu đàm phán với Iran vào cuối tuần này
