Tin đầu ngày: Chiến tranh sắp kết thúc?

Chúng ta vừa trải qua thêm một phiên giao dịch mà biến động thị trường chủ yếu bị chi phối bởi các tiêu đề tin tức đến từ Trung Đông.

Thị trường chứng khoán toàn cầu

Trong phiên sáng, các hãng tin toàn cầu tràn ngập thông tin về đợt pháo kích mới của lực lượng Mỹ cũng như hành động đáp trả từ phía Iran, điều này đã dẫn đến giá năng lượng tăng mạnh và tâm lý né tránh rủi ro gia tăng. Chính vì vậy, các chỉ số chủ chốt của châu Âu đóng cửa trong sắc đỏ.

Chỉ số CAC40 của Pháp giảm 0,2%.

Chỉ số DAX của Đức giảm 0,3%.

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,5%.

Chỉ số FTSE 100 của Anh mất 0,8%.

Những đợt giảm này chủ yếu xuất phát từ các báo cáo buổi sáng liên quan đến việc Mỹ tiếp tục pháo kích nhằm vào Iran.

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa với mức giảm nhẹ nhưng đang kết thúc phiên bằng một đợt tăng mạnh. Chất xúc tác chính cho đà tăng trên Phố Wall là thông tin tích cực liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran xuất hiện vào khoảng 4:00 chiều. Theo báo cáo của Axios, một thỏa thuận sơ bộ về bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày đã được đạt được - hiện chỉ còn chờ sự phê duyệt từ Tổng thống Trump và Đại giáo chủ Khamenei.

NASDAQ Composite ghi nhận mức tăng 0,8%

S&P 500 tăng 0,6%

Địa chính trị

Mỹ tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào Iran, bắn hạ bốn máy bay không người lái và tấn công một trạm điều khiển mặt đất của Iran tại Bandar Abbas. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) một lần nữa mô tả các cuộc tấn công này là “hành động phòng vệ” - cho rằng các UAV trên đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động vận tải thương mại gần eo biển Hormuz.

Iran lần này đã đáp trả bằng cách phóng một tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait. Kuwait đã đánh chặn tên lửa thành công; không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ có “phản ứng quyết liệt hơn” nếu Mỹ tiếp tục leo thang.

Tuy nhiên, điều quan trọng là sau 4:00 chiều, Axios đưa tin rằng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày, hiện vẫn cần chữ ký của Donald Trump. Theo thỏa thuận này, lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn, trong thời gian đó eo biển Hormuz sẽ được mở lại. Iran sẽ được phép tự do bán dầu thô và các bên sẽ tiến hành đàm phán nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Theo các điều khoản, Iran sẽ cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân và tham gia đàm phán để đình chỉ hoạt động làm giàu uranium cũng như loại bỏ kho uranium làm giàu ở mức cao. Cả Trump và các bên trung gian đều cho rằng một thông báo chính thức có thể được đưa ra vào Chủ nhật này. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất và vẫn có thể đổ vỡ.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Nhà đầu tư hồi hộp chờ đợi loạt dữ liệu quan trọng của Mỹ được công bố lúc 2:30 chiều. Tuy nhiên, các số liệu này không tạo ra bất ngờ lớn nào và nhanh chóng bị lu mờ bởi các tin tức tiếp theo từ Trung Đông. Dù vậy, từ các số liệu hôm nay, chúng ta có thể rút ra ít nhất ba kết luận:

Người tiêu dùng Mỹ đang suy yếu: Thu nhập hộ gia đình tăng rất chậm, điều đó đồng nghĩa với việc mọi sự gia tăng chi tiêu chủ yếu đang diễn ra nhờ vào việc rút tiền tiết kiệm, vốn đang giảm với tốc độ đáng báo động.

Lạm phát có thể (nhưng không nhất thiết) trở thành vấn đề: Tỷ lệ tiết kiệm đang giảm mạnh (xuống còn 2,6% trong tháng 4), điều này có thể dẫn đến việc độ co giãn cầu theo giá tăng lên. Điều đó sẽ hạn chế khả năng các nhà sản xuất tăng giá trong bối cảnh chi phí sản xuất leo thang.

Thị trường đang săn lùng mọi lý do để phản đối việc FOMC tăng lãi suất: Dữ liệu hôm nay không mang lại bất ngờ lớn nào. Về cơ bản, nó xác nhận những gì chúng ta đã quan sát trong nền kinh tế Mỹ suốt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng qua. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được thị trường giảm kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất. Xác suất tăng lãi suất trước cuối năm hiện vào khoảng 55%.

Hình 1: Lạm phát US CPI & PCE (2000 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 28.05.2026

Tin tức doanh nghiệp

Đà tăng tại Mỹ đang được dẫn dắt bởi nhóm công nghệ. Những mã tăng nổi bật gồm Oracle (+6,7%), Palantir (+7,3%) và AMD (+4,8%).

Hình 2: Bản đồ nhiệt các cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất thị trường chứng khoán Mỹ (28.05.2026)

Nguồn: xStation, 28.05.2026

Ford cũng đang tiếp tục chuỗi tăng mạnh, với cổ phiếu tăng 32,6% trong tháng qua. Động lực chính đến từ sự thay đổi căn bản trong câu chuyện đầu tư: Ford Energy, sau khi ký hợp đồng khung 5 năm với EDF Power Solutions, kỳ vọng sẽ tiếp tục giành thêm hợp đồng từ lĩnh vực tiện ích và hyperscaler. Morgan Stanley đánh giá đây là chiến thắng thương mại lớn đầu tiên của bộ phận này.

Sau khi công bố kết quả Q1, các cổ phiếu sau cũng ghi nhận mức tăng mạnh:

Dollar Tree (DLTR.US): Công ty đang ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong toàn bộ chỉ số S&P 500 hôm nay. Cổ phiếu tăng vọt 19% nhờ kết quả Q1 tuyệt vời. EPS điều chỉnh đạt 1,74 USD, vượt đồng thuận hơn 0,20 USD. Doanh thu tăng 7,2% YoY và biên lợi nhuận gộp mở rộng thêm 1,2 điểm phần trăm.

Best Buy (BBY.US): Nằm trong nhóm dẫn đầu hôm nay là nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng hàng đầu nước Mỹ. Mức tăng 18% cũng đến từ kết quả tài khóa Q1. EPS điều chỉnh đạt 1,28 USD so với dự báo 1,22 USD, trong khi doanh thu đạt 8,94 tỷ USD so với đồng thuận 8,83 tỷ USD. Doanh số cửa hàng tương đương tăng 2% YoY, chủ yếu nhờ máy chơi game, máy tính và điện thoại di động.

Hàng hóa

Vàng & Bạc: Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đang hỗ trợ giá kim loại quý, với vàng tăng 1,2% và bạc tăng 1,7%.

Dầu Brent: Giảm 0,6%. Đà giảm xuất phát từ các báo cáo của Axios liên quan đến khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

NATGAS: Tăng 5,8%. Mức tăng ròng tồn kho khí tự nhiên trong tuần kết thúc ngày 22 tháng 5 thấp hơn kỳ vọng, ở mức 92 tỷ feet khối (Bcf). Ngoài ra, dự báo thời tiết cho các tuần tới gần đây cũng đã được điều chỉnh theo hướng nóng hơn.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB