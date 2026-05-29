🔄 CẬP NHẬT MỚI: Iran bác bỏ tuyên bố của Trump - Giá dầu phục hồi mạnh 💥

Hôm thứ Sáu, hãng thông tấn Iran Fars News đã phản bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một thỏa thuận đã được đạt được với Tehran, mô tả phát biểu của ông là “sự pha trộn giữa sự thật và dối trá”, đồng thời là nỗ lực nhằm tạo ra một chiến thắng ngoại giao giả tạo. Theo các nguồn tin của hãng, không có điều khoản nào trong các cuộc đàm phán buộc Iran phải mở Eo biển Hormuz mà không thu phí quá cảnh, và Iran cũng không đồng ý phá hủy các vật liệu hạt nhân của mình.

Trước đó, Trump đã thông báo trên Truth Social rằng ông sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran, với điều kiện Tehran từ bỏ chương trình vũ khí, mở hoàn toàn Eo biển Hormuz và vô hiệu hóa các bãi mìn trên biển. Ông cũng cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau cuộc họp tại Situation Room và sẽ chưa có bất kỳ khoản tiền nào được chuyển giao cho đến khi có thông báo mới.

Thị trường đã phản ứng mạnh với cả hai tuyên bố. Giá dầu Brent giảm hơn 2%, xuống quanh mức 90 USD/thùng, trước khi phục hồi một phần sau phản ứng từ phía Tehran.

Tình hình hiện vẫn chưa được giải quyết. Hai bên đang đưa ra những thông tin trái ngược về kết quả đàm phán, khiến mức độ biến động trên thị trường hàng hóa tiếp tục ở mức cao.