NATGAS tăng 6%

Mức tăng ròng tồn kho khí tự nhiên trong tuần kết thúc ngày 22 tháng 5 thấp hơn kỳ vọng, đạt 92 tỷ feet khối (Bcf).
Số liệu hôm nay thấp hơn:
Dự báo thị trường (95 Bcf)
Mức trung bình 5 năm (97 Bcf)
Mức tăng của cùng kỳ năm ngoái (104 Bcf)
Mức tăng của tuần trước (101 Bcf)
Tổng tồn kho hiện vẫn cao hơn 21 Bcf so với cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo này đã hỗ trợ đà tăng hôm nay của NATGAS, vốn đã tăng hơn 6% trong ngày. Xin nhắc lại rằng dự báo thời tiết cho các tuần tới gần đây đã được điều chỉnh theo hướng nóng hơn, điều này cũng góp phần thúc đẩy giá tăng.
