Giá dầu tăng nhẹ trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và báo cáo tồn kho của EIA.

Dữ liệu của EIA cho thấy lượng nhiên liệu dự trữ tại Mỹ giảm mạnh hơn dự đoán, mặc dù lượng dự trữ dầu thô lại tăng cao hơn so với dự báo. Đặc biệt, lượng xăng dự trữ giảm mạnh hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.

Dự trữ dầu thô: 3,824 triệu thùng (dự báo: 2,5 triệu, trước đó: 3,475 triệu)

Dự trữ xăng: -3,654 triệu thùng (dự báo: -2 triệu, trước đó: -1,704 triệu)

Dự trữ dầu chưng cất (như dầu diesel, dầu hỏa): -1,349 triệu thùng (dự báo: -0,947 triệu, trước đó: 0,429 triệu)

Dự trữ dầu thô tại Cushing: 0,117 triệu thùng (trước đó: 1,564 triệu)

Ngoài ra, Iran hôm nay cũng nhấn mạnh rằng việc vận chuyển qua Eo biển Hormuz vẫn bị cấm đối với các tàu liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia đồng minh của họ, bao gồm cả những nước cho phép máy bay Mỹ đi qua vùng trời. Từ ngày 28/2, đã có hơn 10 tàu bị tấn công tại eo biển này, cho thấy tình hình vận chuyển ở khu vực vẫn rất nguy hiểm.

Mặt khác, cơ sở hạ tầng đường ống dầu mỏ tránh qua Eo biển Hormuz hiện có công suất khoảng 9 triệu thùng mỗi ngày, trong khi cảng Yanbu có thể xử lý khoảng 4,5 triệu thùng mỗi ngày, điều này phần nào giảm bớt rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Nguồn: xStation5