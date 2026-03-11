Phố Wall mở phiên trái chiều trong bối cảnh chiến tranh Iran 🗽 Cổ phiếu Oracle tăng vọt 10%

Chỉ số S&P 500 giảm 0,1% sau khi công bố dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 2 đúng như kỳ vọng, cùng với đề xuất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về việc giải phóng dự trữ dầu chiến lược. Các bình luận từ Donald Trump gợi ý rằng xung đột với Iran có thể sắp kết thúc, mặc dù Axios, dẫn nguồn, báo cáo rằng chiến tranh có thể tiếp diễn thêm vài tuần nữa.

Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp:

Tesla (TSLA.US) tăng 0,5% sau khi báo cáo công ty đang tăng tốc dự án AI agent.

AeroVironment (AVAV.US) giảm hơn 12% sau khi doanh thu quý 3 thấp hơn dự kiến và hạ dự báo cả năm.

Alliant Energy (LNT.US) tăng 0,3% khi RBC Capital Markets khởi đầu đánh giá với xếp hạng “outperform”.

Campbell’s (CPB.US) giảm 5% sau khi cắt giảm dự báo EPS điều chỉnh cả năm.

CarMax (KMX.US) tăng 7% sau khi nhà đầu tư kích hoạt Starboard Value công bố nắm giữ khoảng 350 triệu USD cổ phiếu.

Intuitive Surgical (ISRG.US) tăng 0,3% sau khi Citi nâng xếp hạng mua.

Nike (NKE.US) tăng 2% sau khi Barclays nâng xếp hạng lên “overweight”.

Oracle (ORCL.US) nhảy 10% nhờ lợi nhuận và dự báo mạnh về nhu cầu hạ tầng AI.

Serve Robotics (SERV.US) tăng 13% sau khi kết quả quý 4 tốt hơn dự kiến và nâng dự báo.

Upstart (UPST.US) tăng 2% sau thông báo xin cấp giấy phép ngân hàng quốc gia Mỹ.

uniQure (QURE.US) tăng 2% sau khi Mizuho nâng xếp hạng “outperform”.

Oracle xoa dịu lo ngại Nasdaq

Oracle (ORCL.US), công ty lớn về hạ tầng AI, báo cáo kết quả quý 3 tài chính 2026 vượt dự báo và nâng dự báo doanh thu 2027. Điều này hỗ trợ giá cổ phiếu, mặc dù nhà đầu tư vẫn đánh giá mức chi tiêu cho hạ tầng AI và rủi ro tài chính liên quan.

Oracle vượt dự báo cả doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu dự kiến 2027 được nâng lên 90 tỷ USD.

Doanh thu quý 3 đạt 17,19 tỷ USD, vượt dự báo 16,9 tỷ USD, tăng từ 14,1 tỷ USD năm trước.

EPS đạt 1,79 USD, vượt dự báo 1,70 USD.

Doanh thu mảng cloud đạt 8,9 tỷ USD, cao hơn dự báo, trong đó hạ tầng cloud là 4,9 tỷ USD.

Công ty cho biết nhu cầu về AI và dịch vụ đám mây mạnh, với hợp đồng tồn đọng 553 tỷ USD.

Oracle duy trì dự báo doanh thu 2026 là 67 tỷ USD và cổ tức hàng quý 0,50 USD/cổ phiếu.

Đồng thời, công ty tăng mạnh đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI - chi tiêu vốn (CAPEX) tăng 269% trong một quý lên 8,5 tỷ USD, dự kiến cả năm có thể đạt 50 tỷ USD. Báo chí cho biết công ty có thể cắt hàng nghìn việc làm để tài trợ cho mở rộng hạ tầng AI. Oracle cũng phủ nhận tin đồn dự án mở rộng trung tâm dữ liệu Stargate với OpenAI tại Texas bị dừng.

Dù cổ phiếu hồi phục hôm nay, nhưng vẫn chịu áp lực - giảm khoảng 54% trong 6 tháng qua và 23% từ đầu năm.

Các công ty lớn như Amazon (AMZN.US), Alphabet (GOOGL.US), Meta (META.US), và Microsoft (MSFT.US) dự kiến chi khoảng 650 tỷ USD cho CAPEX trong 2026, chủ yếu cho trung tâm dữ liệu AI.

