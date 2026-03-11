Kết quả kinh doanh của Rheinmetall: Tăng trưởng ấn tượng, nhưng thị trường kỳ vọng nhiều hơn.

- Công ty quốc phòng hàng đầu châu Âu Rheinmetall vừa công bố kết quả kinh doanh 2025.
- Doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng thị trường, khiến cổ phiếu giảm khoảng 6%.
- Công ty dự kiến doanh thu 2026 vượt 14 tỷ EUR và biên lợi nhuận hoạt động tăng lên 19%, nhờ lợi thế từ các sản phẩm phòng không, động cơ tên lửa và drone chiến đấu, đặc biệt trong bối cảnh xung đột quốc tế.
- Công ty quốc phòng hàng đầu châu Âu Rheinmetall vừa công bố kết quả kinh doanh 2025.
- Doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng thị trường, khiến cổ phiếu giảm khoảng 6%.
- Công ty dự kiến doanh thu 2026 vượt 14 tỷ EUR và biên lợi nhuận hoạt động tăng lên 19%, nhờ lợi thế từ các sản phẩm phòng không, động cơ tên lửa và drone chiến đấu, đặc biệt trong bối cảnh xung đột quốc tế.
Công ty quốc phòng hàng đầu châu Âu, Rheinmetall, đã công bố kết quả kinh doanh hôm nay. Mặc dù doanh thu tăng mạnh, biên lợi nhuận cải thiện đáng kể và dự báo lạc quan, nhưng vẫn không đủ đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Sau thông báo, cổ phiếu công ty giảm khoảng 6%.
Kết quả 2025 – điểm nổi bật:
-
Doanh thu hợp nhất tăng lên 9,9 tỷ EUR, tăng 29% so với cùng kỳ.
-
Lợi nhuận đạt 1,84 tỷ EUR, tăng 33% so với cùng kỳ.
-
Biên lợi nhuận hoạt động của nhóm đạt 18,5%.
-
Đơn hàng tồn đọng năm 2025 tăng lên 63,76 tỷ EUR, tăng 36% so với cùng kỳ.
Kết quả của công ty là rất ấn tượng, đặc biệt với một doanh nghiệp công nghiệp thay vì dịch vụ hay công nghệ. Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng doanh thu khoảng 10,2 tỷ EUR và lợi nhuận trên 1,9 tỷ EUR. Với hệ số P/E trong khoảng 90–100, điều này khiến thị trường phản ứng mạnh dù sự khác biệt thực tế không lớn.
Phân tích theo mảng kinh doanh:
-
Hệ thống đất liền:
-
Doanh thu: 4,9 tỷ EUR, tăng 31,7%
-
Lợi nhuận: 0,58 tỷ EUR, tăng 37,2%
-
Biên lợi nhuận: 11,7%
-
-
Vũ khí và đạn dược
-
Doanh thu: 3,5 tỷ EUR, tăng 26,9%
-
Lợi nhuận: 1,03 tỷ EUR, tăng 31,2%
-
Biên lợi nhuận: 29,3%
-
-
Điện tử:
-
Doanh thu: 2,5 tỷ EUR, tăng 45,1%
-
Lợi nhuận: 0,36 tỷ EUR, tăng 68,1%
-
Biên lợi nhuận: 14,6%
-
Chính sách cổ tức và dự báo:
-
Công ty công bố cổ tức 11,5 EUR/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ chi trả lợi nhuận ròng 45,5% và tăng 42% so với năm trước.
-
Dự kiến năm 2026, doanh thu vượt 14 tỷ EUR, biên lợi nhuận hoạt động tăng lên 19%, tương đương EBIT trên 2,6 tỷ EUR.
Ban lãnh đạo Rheinmetall cũng đề cập đến xung đột đang diễn ra ở Iran. Trong báo cáo lợi nhuận, công ty cho biết các hệ thống phòng không, động cơ cho tên lửa đạn đạo và danh mục drone chiến đấu đang phát triển sẽ được hưởng lợi từ khoảng cách ngày càng lớn trong kho dự trữ và năng lực của quân đội Mỹ.
RHM.DE (D1)
Nguồn: xStation5
Cổ phiếu RHM.DE thường di chuyển theo chu kỳ, nhưng vẫn nằm trong một kênh giá rõ ràng, cho thấy công ty có giá trị cơ bản vững chắc, nhưng cũng chịu các giới hạn cấu trúc nhất định.
Thị trường nổi bật: US500
Bitcoin tăng 3% và đang cố gắng đảo chiều xu hướng 📈
Adobe đối mặt với áp lực từ AI và việc thay đổi lãnh đạo. Kết quả kỷ lục, thách thức thực sự
Tin đầu ngày: Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ quay lại xu hướng giảm; Giá dầu Brent vượt mốc 100 USD ❗
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.