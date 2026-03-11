Quyền cho phép của Iran hoặc nguy cơ bị tấn công - Thực tế mới tại Eo biển Hormuz.

Theo các báo cáo truyền thông mới nhất, Iran đã tuyên bố rằng các tàu muốn đi qua Eo biển Hormuz sẽ phải xin phép nước này. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với nỗ lực kiểm soát một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới. Đồng thời, lực lượng vũ trang Iran cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển mà không được cho phép có thể bị tấn công, khiến nhiều nhà vận hành tàu biển không dám rủi ro.

Hệ quả là tuyến hàng hải chiến lược này hiện gần như bị tê liệt. Lưu lượng tàu thuyền đã giảm mạnh, và nhiều con tàu đang neo chờ ở cả hai phía của eo biển để theo dõi diễn biến tình hình. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi trước cuộc xung đột hiện tại, khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm then chốt của nền kinh tế toàn cầu.

Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với thị trường năng lượng. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động hàng hải trong khu vực này đều lập tức ảnh hưởng đến giá hàng hóa toàn cầu và chi phí vận chuyển. Ngay cả việc phong tỏa một phần tuyến thương mại quan trọng như vậy cũng có thể gây ra hiệu ứng domino đối với kinh tế thế giới, bởi phần lớn xuất khẩu dầu từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư phải đi qua hành lang hẹp này.

Ngoài ra, các báo cáo còn cho thấy Iran có thể triển khai thủy lôi hải quân trong eo biển để tiếp tục cản trở hoạt động vận tải và gia tăng áp lực lên các quốc gia liên quan đến cuộc xung đột. Chỉ riêng khả năng xảy ra chiến thuật này cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ cần một bước đi nhỏ cũng có thể khiến căng thẳng trong khu vực leo thang mạnh hơn nữa.

Trong khi đó, các quốc gia liên quan đến cuộc xung đột lại có những quan điểm khác nhau về hướng đi tiếp theo của tình hình. Chính quyền Mỹ phát tín hiệu rằng họ không muốn leo thang quân sự vô hạn. Trong các phát biểu gần đây, Donald Trump cho rằng khả năng tiếp tục ném bom các mục tiêu mới tại Iran ngày càng hạn chế và nên tìm cách kết thúc giai đoạn hiện tại của cuộc xung đột.

Ngược lại, Israel lại có cách tiếp cận khác, tuyên bố rằng các chiến dịch chống lại Iran có thể tiếp tục ngay cả khi không có sự tham gia trực tiếp của Mỹ. Theo giới chức Israel, các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu liên quan đến cơ sở hạ tầng quân sự của Iran có thể kéo dài chừng nào còn được coi là cần thiết cho an ninh của quốc gia.

Do đó, cuộc xung đột tại Trung Đông hiện không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Ngược lại, các hoạt động quân sự đang diễn ra, căng thẳng trên biển và sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa các quốc gia cho thấy tình hình có thể tiếp tục bất ổn trong thời gian dài. Chỉ một quyết định liên quan đến vị trí chiến lược như eo biển Hormuz cũng có thể gây ra hậu quả không chỉ ở cấp khu vực mà còn trên toàn cầu, ảnh hưởng đến an ninh hàng hải và sự ổn định của toàn bộ nền kinh tế thế giới.