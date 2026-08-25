Giá dầu thô giảm xuống dưới 90 USD 🛢️📉

Hợp đồng dầu Brent (OIL) đang giảm khoảng 3%, rơi xuống dưới mốc tâm lý 90 USD/thùng, về vùng 87–88 USD. Dầu WTI (OIL.WTI) cũng giảm, mất 3,4% xuống còn 82 USD. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp, được thúc đẩy bởi các báo cáo cho rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ dựa vào các biện pháp trừng phạt thay vì tiếp tục hành động quân sự để gây sức ép lên Iran.

Mỹ công bố các lệnh trừng phạt: Những gì chúng ta biết

Diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Trung Đông xuất hiện sau khi thời hạn đàm phán 60 ngày kết thúc, với việc ông Trump công bố kế hoạch thực hiện một “Economic D-Day” nhằm vào Iran. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ áp dụng biện pháp đối với bất kỳ quốc gia nào có các tổ chức hỗ trợ Iran dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời cam kết cô lập hoàn toàn quốc gia này. Nhưng trên thực tế, kế hoạch này sẽ được triển khai như thế nào?

Những thông báo chính từ Bộ Tài chính Mỹ:

Trừng phạt trực tiếp các tổ chức và tàu: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố các lệnh trừng phạt trực tiếp đối với hơn 70 tổ chức, cá nhân và tàu có liên quan đến Iran. Danh sách bao gồm 26 tổ chức và cá nhân có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong, cùng các biện pháp nhằm vào lĩnh vực ngân hàng Iran, trong đó có Bank Melli, và việc chấm dứt dần các miễn trừ trừng phạt hiện có.

Nhắm vào 5 lĩnh vực cốt lõi: Gói trừng phạt mới tập trung vào 5 trụ cột kinh tế quan trọng của Tehran: vận tải biển, hàng không, tài sản kỹ thuật số, công nghệ và giao dịch vàng. Chỉ thị của ông Trump yêu cầu lập tức siết chặt hoạt động buôn lậu dầu mỏ, chuyển tiền mặt, các công ty trung gian, đăng ký tàu, và các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ.

Các biện pháp trừng phạt thứ cấp: Washington cảnh báo rằng các chính phủ nước ngoài cho phép doanh nghiệp, sân bay hoặc tổ chức tài chính trong nước hỗ trợ Iran sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt đáp trả từ Mỹ. Các mốc thời gian nghiêm ngặt được cho là đã được đặt ra để chấm dứt những mối quan hệ này. Bessent cũng đe dọa sẽ trừng phạt một tổ chức tài chính quan trọng vào cuối tuần vì có quan hệ với Iran.

Trừng phạt làm giảm rủi ro leo thang... và hiện chưa tác động nhiều

Một mặt, các biện pháp trừng phạt có thể được xem là một giai đoạn mới trong cuộc chiến kéo dài. Tuy nhiên, đối với thị trường, những động thái này đang làm giảm đáng kể mức độ rủi ro địa chính trị được phản ánh vào giá dầu, trong khi chiến lược tổng thể của Washington vẫn tạo dư địa cho giá dầu tiếp tục giảm. Vì sao?

Thứ nhất, việc Washington chuyển sang giọng điệu mềm hơn làm giảm khả năng xảy ra một đợt leo thang quân sự mới.

Thứ hai, Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của dầu Iran. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không có một đòn tấn công kinh tế trực tiếp nhằm vào Bắc Kinh, dòng chảy dầu thô toàn cầu khó có khả năng trở nên căng thẳng hơn đáng kể so với hiện tại.

Thứ ba, thị trường đang nhìn nhận lập trường mới của Washington mang tính “nói nhiều hơn hành động”. Nếu không áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những đối tác quan trọng của Iran, một “Economic D-Day” khó có khả năng gây gián đoạn đáng kể cho thị trường dầu mỏ. Hơn nữa, mức độ thực tế của các biện pháp trừng phạt vẫn có thể bị hạn chế khi chính quyền Trump tiếp tục dựa vào “các cuộc đàm phán kín”.

Thứ tư, phía đối lập cũng không đứng yên. Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh nên chuẩn bị cho một cuộc phản công thay vì cho rằng Iran sẽ chỉ phòng thủ. Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo, đe dọa hạn chế quyền tiếp cận đối với dược phẩm và các khoáng sản quan trọng/đất hiếm. Qatar gọi các lệnh trừng phạt là đơn phương. Pakistan được cho là đang chuẩn bị một đề xuất hòa bình mới cho Mỹ, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ được cho là đang lên kế hoạch quay trở lại Trung Đông.

Tất cả những yếu tố này làm giảm mức độ tổn thất mà Mỹ có thể phải chịu, qua đó giải thích tại sao thị trường đang xem tình hình hiện tại là cơ hội để giá dầu điều chỉnh khỏi các mức đỉnh gần đây.

Phân tích kỹ thuật: OIL (D1)

Hợp đồng dầu Brent (OIL) vẫn chịu áp lực bán rõ rệt và hiện đang kiểm tra một vùng hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ ngày.

Vùng hỗ trợ chính hiện nằm tại khu vực giao nhau của hai đường trung bình động hàm mũ quan trọng: EMA30 ở 87,52 USD và EMA100 ở 87,01 USD, đồng thời được củng cố bởi mức Fibonacci 50% quanh 86,40 USD.

Trong khi đó, chỉ báo RSI 14 ngày ở mức 50,3, cho thấy thị trường vẫn ở trạng thái trung tính. Việc chưa xuất hiện tín hiệu quá bán đồng nghĩa với việc phe bán vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục gây áp lực, mở ra khả năng giá giảm sâu hơn.

Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ này, mục tiêu tiếp theo có thể nằm tại mức Fibonacci 61,8%, quanh 84,43 USD.

Nguồn: xStation5