Giá Lúa mì nỗ lực duy trì xu hướng tăng bất chấp thời tiết Mỹ cải thiện 🔎 Điều gì tiếp theo?

Thị trường lúa mì toàn cầu đang bước vào giai đoạn quan trọng, khi hợp đồng tương lai lúa mì CBOT (WHEAT) cố gắng duy trì xu hướng đi lên. Sản lượng có thể giảm trong năm nay, nhưng cũng xuất hiện tín hiệu cho thấy điều kiện thời tiết có thể phần nào đảo ngược các kỳ vọng tiêu cực trước đó. Giá hiện đang phản ứng với sự pha trộn của nhiều yếu tố, từ diễn biến thời tiết đến thay đổi trong dòng chảy thương mại toàn cầu.

Tác động thời tiết lên giá: Lượng mưa tại khu vực Biển Đen và điều kiện cải thiện tại Mỹ đang tạm thời làm giảm áp lực tăng giá, dù hạn hán trước đó vẫn ảnh hưởng đến chất lượng mùa vụ.

Dữ liệu xuất khẩu Mỹ yếu: Hoạt động xuất khẩu vẫn gây thất vọng, hạn chế đà tăng giá dù có lo ngại nguồn cung tại các khu vực khác.

Russia và India là những nhân tố chính: Nga ghi nhận sản lượng yếu hơn do thời tiết lạnh, trong khi Ấn Độ đang cân nhắc nhập khẩu lúa mì — yếu tố có thể thay đổi dòng chảy thương mại toàn cầu.

Thách thức tại Argentina: Diện tích gieo trồng giảm và chi phí sản xuất cao đang hạn chế nguồn cung từ Nam Mỹ.

Tình hình trái chiều tại Mỹ: Thời tiết cải thiện đối lập với tổn thất năng suất trước đó và nhu cầu xuất khẩu suy yếu.

Cấu trúc thị trường đi ngang: Giá đang dao động trong biên độ rộng, và việc thiếu bứt phá rõ ràng phản ánh sự không chắc chắn về hướng đi tiếp theo.

WHEAT (D1)

Nguồn: xStation5

Báo cáo Commitment of Traders cho thấy điều gì?

Để hiểu rõ câu hỏi “tiếp theo là gì” cho thị trường lúa mì, cần xem xét vị thế của các nhà giao dịch lớn và các bên phòng hộ. Điểm chính là cả nhóm thương mại (commercials) và dòng tiền đầu cơ (managed money) đều đang ở trạng thái bán ròng — nhưng vì những lý do rất khác nhau.

Commercials duy trì vị thế bán ròng đáng kể, điều thường thấy trong thị trường nông sản khi họ phòng hộ cho nguồn cung tương lai. Managed money cũng bán ròng, nhưng ở mức nhẹ. Điều này quan trọng vì nó cho thấy các quỹ chưa có niềm tin mạnh vào một xu hướng tăng bền vững, dù rủi ro thời tiết vẫn tồn tại.

Commercials: vẫn phòng thủ rõ ràng

Các nhà giao dịch thương mại nắm giữ 56.935 hợp đồng mua và 112.047 hợp đồng bán, tương đương vị thế bán ròng khoảng 55.112 hợp đồng. Điều này phản ánh xu hướng phòng hộ mạnh và cho thấy các nhà sản xuất chưa kỳ vọng vào một đợt tăng giá mạnh và kéo dài. Nếu kỳ vọng tăng cao, mức phòng hộ này thường sẽ thấp hơn.

Managed money: bán ròng nhẹ, thiếu niềm tin

Dòng tiền đầu cơ nắm giữ 102.122 hợp đồng mua và 107.672 hợp đồng bán, tương đương bán ròng khoảng 5.550 hợp đồng. Dù trung lập hơn so với commercials, các quỹ vẫn chưa nghiêng về phía mua. Điều này cho thấy thị trường hiện không ở trạng thái điển hình khi commercials bán và quỹ đầu cơ mua mạnh. Thay vào đó, cả hai nhóm đều nghiêng về bán, nhưng với động cơ khác nhau.

So với tuần trước, commercials giảm cả vị thế mua và bán, thu hẹp nhẹ mức bán ròng nhưng không thay đổi hành vi phòng hộ. Managed money giảm vị thế mua mạnh hơn bán, khiến mức bán ròng tăng nhẹ. Về mặt giao dịch, điều này cho thấy các quỹ chưa xây dựng vị thế mua mới mà đang thu hẹp sự tham gia.

Diễn giải thị trường

Trong một thị trường tăng mạnh, thường thấy commercials phòng hộ trong khi dòng tiền đầu cơ nắm giữ vị thế mua. Hiện tại, điều này không xảy ra. Các quỹ không tham gia mua dù có rủi ro nguồn cung. Điều này cho thấy thị trường lúa mì chưa có câu chuyện đủ mạnh để thu hút dòng tiền đầu cơ lớn.

Chừng nào managed money còn bán ròng nhẹ, các đợt tăng giá có thể chủ yếu đến từ việc đóng vị thế bán (short covering) hoặc yếu tố tạm thời, thay vì một xu hướng tăng bền vững.

Đồng thời, vị thế hiện tại khiến thị trường dễ biến động theo cả hai hướng. Một mặt, nó không xác nhận xu hướng tăng mạnh. Mặt khác, nó để ngỏ khả năng tăng mạnh nếu xuất hiện cú sốc lớn về thời tiết hoặc xuất khẩu.

Open interest giảm 36.942 hợp đồng xuống còn 465.537 — một mức giảm đáng kể. Điều này cho thấy một số nhà đầu tư đang đóng vị thế thay vì mở mới. Khi open interest giảm và dòng tiền đầu cơ không chuyển sang mua, điều này thường phản ánh sự thiếu niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn.

Kết luận

Báo cáo Commitment of Traders hiện chưa đưa ra tín hiệu tăng giá rõ ràng. Vấn đề chính với phe mua là dòng tiền đầu cơ chưa sẵn sàng đi ngược lại hoạt động phòng hộ của commercials.

Commercials vẫn phòng hộ mạnh, trong khi managed money chưa thấy đủ lý do để xây dựng vị thế mua lớn. Điều này cho thấy thị trường lúa mì vẫn đang trong giai đoạn có rủi ro cơ bản nhưng chưa đủ để tạo niềm tin mạnh từ phía nhà đầu tư đầu cơ.

Một sự chuyển dịch rõ ràng của managed money sang vị thế mua ròng sẽ là tín hiệu quan trọng hơn, cho thấy thị trường bắt đầu phản ánh sự mất cân đối cung thực sự, thay vì chỉ là biến động ngắn hạn do thời tiết.

Nguồn: Commitment of Traders, CFTC 14 April