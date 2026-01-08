📈Giá Lúa mì tăng 1,5%

Thị trường Ngũ cốc và đậu tương Mỹ khởi đầu tuần mới với đà phục hồi mạnh trên sàn Chicago Board of Trade (CBOT). Hợp đồng tương lai tăng ngay từ đầu tuần, xóa bỏ một phần mức giảm sâu gần đây. Đậu tương bật tăng đáng kể sau khi rơi vào trạng thái quá bán mạnh trong các phiên trước đó. Lực mua diện rộng đến từ các quỹ hàng hóa, vốn là động lực mua ròng đối với ngô, đậu tương và lúa mì, qua đó hỗ trợ giá phục hồi trên toàn bộ thị trường ngũ cốc.

Nguồn cung toàn cầu vẫn dồi dào - Argentina và Australia đang hoàn tất các vụ thu hoạch lúa mì kỷ lục, trong khi Brazil bắt đầu vụ đậu tương được dự báo cũng đạt mức kỷ lục. Điều này hạn chế khả năng hình thành các đợt tăng giá mạnh và bền vững, dù thị trường đang có nhịp hồi ngắn hạn.

Tồn kho ngô ở Mỹ - vụ thu hoạch ngô kỷ lục năm ngoái phần lớn đã được bù đắp bởi xuất khẩu mạnh, giúp tồn kho duy trì ở mức vừa phải và giảm áp lực giảm giá.

Báo cáo USDA sắp tới - báo cáo tồn kho ngày 1/12, dự kiến công bố vào 12/1, có thể trở thành yếu tố dẫn dắt quan trọng. Nếu số liệu thấp hơn kỳ vọng, giá ngũ cốc và đậu tương nhiều khả năng sẽ được hỗ trợ tăng thêm.

Kỳ vọng xuất khẩu đậu tương - tin đồn về các đơn mua bổ sung từ Trung Quốc, đặc biệt là từ Sinograin, đã cải thiện tâm lý thị trường và củng cố niềm tin vào nhu cầu xuất khẩu của Mỹ.

Rủi ro thời tiết - dự báo khô hạn tại Argentina có thể khiến giá ngô và đậu tương tăng thêm nếu đe dọa năng suất. Trong khi đó, lượng mưa tại Brazil vẫn ở mức đủ, chưa tạo rủi ro đáng kể cho mùa vụ.

Giá Ngô vẫn đi ngang - dù có nhịp hồi, giá ngô vẫn chủ yếu dao động trong biên độ, chờ các chất xúc tác mới như báo cáo WASDE để xác nhận xu hướng bứt phá.

Lúa mì được hỗ trợ bởi thời tiết và địa chính trị - điều kiện khô hạn tại vùng Great Plains của Mỹ và căng thẳng tại hành lang xuất khẩu Biển Đen đang hạn chế nguồn cung và nâng đỡ giá. Các cuộc tấn công gần đây của Nga vào Ukraine, bao gồm cơ sở của Bunge tại Dnipro, đã khiến xuất khẩu giảm từ 3,58 xuống 3,28 triệu tấn trong tháng 12, củng cố tiềm năng tăng giá của thị trường.

Dữ liệu bán hàng xuất khẩu - doanh số xuất khẩu ròng ngô Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 (756.000 tấn), trong khi doanh số đậu tương tăng 27% so với tuần trước (1,24 triệu tấn), phản ánh sự khác biệt trong động lực nhu cầu toàn cầu.

Tổng thể, thị trường ngũ cốc đang ở giai đoạn hồi phục điều chỉnh sau các mức đáy cuối năm. Giá được hỗ trợ bởi rủi ro thời tiết cục bộ và yếu tố địa chính trị, nhưng nguồn cung toàn cầu dồi dào vẫn là rào cản lớn đối với một xu hướng tăng bền vững.

Biểu đồ Wheat, Soybean và Corn (khung thời gian H1)

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5