📉 Giá vàng giảm 2%

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất, đồng thời phát tín hiệu kéo dài giai đoạn tạm dừng trong chu kỳ chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại ngày càng phức tạp: cú sốc từ thị trường dầu đang đẩy lạm phát lên cao, trong khi các dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế và thị trường lao động bắt đầu xuất hiện.

Thị trường sẽ theo dõi sát sao buổi họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell lúc 19:30 GMT, cũng như các dự báo kinh tế cập nhật. Trước thời điểm công bố, lợi suất trái phiếu đang giảm nhẹ, trong khi vàng giảm gần 2%, xuống khoảng 4.900 USD/ounce.

Các mốc quan trọng

18:00 GMT – Quyết định lãi suất Fed (Mỹ)

Dự báo: 3.75% | Trước đó: 3.75% (kèm tuyên bố FOMC + dự báo)

Dự báo lãi suất trung vị của Fed:

Hiện tại: 3.375% (trước: 3.625%)

Năm tới: 3.125% (trước: 3.375%)

2 năm tới: 3.125% (không đổi)

Dài hạn: 3.125% (trước: 3.0%)

18:30 GMT – Phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell

Kịch bản chính

Bloomberg Economics dự báo lãi suất sẽ giữ trong vùng 3.50% – 3.75%. Tuy nhiên, quyết định có thể không đồng thuận hoàn toàn. Một số thành viên FOMC có thể ủng hộ cắt giảm lãi suất, đặc biệt là Stephen Miran và có thể cả Christopher Waller.

Trước đó, Waller cho rằng điều kiện để tạm dừng gồm:

Lạm phát gần 2% (sau điều chỉnh thuế)

Thị trường lao động suy yếu

Dữ liệu gần đây phần nào đáp ứng các điều kiện này: lạm phát lõi ổn định, báo cáo việc làm tháng 2 yếu, dù số liệu mạnh tháng 1 vẫn gây nhiễu.

Yếu tố mới: Dầu mỏ & chiến tranh

Cuộc họp tháng 3 diễn ra trong bối cảnh rủi ro mới. Xung đột liên quan Iran đã đẩy giá dầu lên vùng 80–100 USD/thùng, tác động trực tiếp đến lạm phát.

Fed có thể nhấn mạnh “rủi ro hai chiều” gồm:

Lạm phát cao hơn (do năng lượng)

Tăng trưởng và việc làm yếu hơn

Đây là sự thay đổi quan trọng so với xu hướng nới lỏng trước đó.

Dự báo kinh tế: Lạm phát tăng, tăng trưởng giảm

Trong SEP:

Lạm phát PCE có thể tăng lên ~3.0% (từ 2.4%)

Core PCE: ~2.7%

Trong khi đó:

GDP giảm còn ~2.0% (từ 2.3%)

Thất nghiệp tăng lên 4.5%

Nguyên nhân: giá năng lượng cao làm giảm thu nhập khả dụng, kéo giảm tiêu dùng và nhu cầu lao động → rủi ro stagflation gia tăng.

Dot plot: Diều hâu hơn nhẹ

Lộ trình lãi suất có thể được điều chỉnh cao hơn so với tháng 12, nhưng chưa đủ để thay đổi triển vọng trung vị năm 2026.

Kịch bản trung tâm:

👉 1 lần cắt lãi suất 25bps

👉 Không có dự báo tăng lãi suất

Thông điệp Fed: Thay đổi tinh tế

Fed có thể chuyển từ “additional adjustments” sang “future adjustments” → tín hiệu trung lập hơn, bỏ thiên hướng nới lỏng.

Điều này cho thấy Fed muốn giữ linh hoạt, thậm chí mở cửa cho khả năng tăng lãi suất nếu cần.

Thị trường lao động bắt đầu rạn nứt?

Nonfarm Payrolls tháng 2 giảm 92k

Có thể bị điều chỉnh xuống -112k

Dấu hiệu khác:

Tuyển dụng đình trệ (Beige Book)

Hoạt động kinh tế chậm lại

Fed chia rẽ quan điểm

Một bên: cú sốc dầu là tạm thời → nên giữ bias nới lỏng

Bên còn lại (chiếm ưu thế): lo ngại lạm phát ngắn hạn → trì hoãn cắt giảm

Kịch bản: Cắt giảm bị trì hoãn

Bloomberg dự báo:

Lạm phát tiếp tục tăng đến tháng 5

Sau đó nhu cầu yếu sẽ kéo giảm

👉 Fed có thể giữ nguyên nửa đầu năm

👉 Sau đó buộc phải cắt mạnh hơn

➡️ Fed đang rơi vào “bẫy chính sách”: trì hoãn cắt giảm vì lạm phát, nhưng sau đó phải hành động mạnh khi kinh tế yếu đi.



Nguồn: xStation5