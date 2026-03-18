📉 Giá vàng giảm 2%

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất, đồng thời phát tín hiệu kéo dài giai đoạn tạm dừng trong chu kỳ chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại ngày càng phức tạp: cú sốc từ thị trường dầu đang đẩy lạm phát lên cao, trong khi các dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế và thị trường lao động bắt đầu xuất hiện.
Thị trường sẽ theo dõi sát sao buổi họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell lúc 19:30 GMT, cũng như các dự báo kinh tế cập nhật. Trước thời điểm công bố, lợi suất trái phiếu đang giảm nhẹ, trong khi vàng giảm gần 2%, xuống khoảng 4.900 USD/ounce.
Các mốc quan trọng
18:00 GMT – Quyết định lãi suất Fed (Mỹ)
Dự báo: 3.75% | Trước đó: 3.75% (kèm tuyên bố FOMC + dự báo)
Dự báo lãi suất trung vị của Fed:
Hiện tại: 3.375% (trước: 3.625%)
Năm tới: 3.125% (trước: 3.375%)
2 năm tới: 3.125% (không đổi)
Dài hạn: 3.125% (trước: 3.0%)
18:30 GMT – Phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell
Kịch bản chính
Bloomberg Economics dự báo lãi suất sẽ giữ trong vùng 3.50% – 3.75%. Tuy nhiên, quyết định có thể không đồng thuận hoàn toàn. Một số thành viên FOMC có thể ủng hộ cắt giảm lãi suất, đặc biệt là Stephen Miran và có thể cả Christopher Waller.
Trước đó, Waller cho rằng điều kiện để tạm dừng gồm:
Lạm phát gần 2% (sau điều chỉnh thuế)
Thị trường lao động suy yếu
Dữ liệu gần đây phần nào đáp ứng các điều kiện này: lạm phát lõi ổn định, báo cáo việc làm tháng 2 yếu, dù số liệu mạnh tháng 1 vẫn gây nhiễu.
Yếu tố mới: Dầu mỏ & chiến tranh
Cuộc họp tháng 3 diễn ra trong bối cảnh rủi ro mới. Xung đột liên quan Iran đã đẩy giá dầu lên vùng 80–100 USD/thùng, tác động trực tiếp đến lạm phát.
Fed có thể nhấn mạnh “rủi ro hai chiều” gồm:
Lạm phát cao hơn (do năng lượng)
Tăng trưởng và việc làm yếu hơn
Đây là sự thay đổi quan trọng so với xu hướng nới lỏng trước đó.
Dự báo kinh tế: Lạm phát tăng, tăng trưởng giảm
Trong SEP:
Lạm phát PCE có thể tăng lên ~3.0% (từ 2.4%)
Core PCE: ~2.7%
Trong khi đó:
GDP giảm còn ~2.0% (từ 2.3%)
Thất nghiệp tăng lên 4.5%
Nguyên nhân: giá năng lượng cao làm giảm thu nhập khả dụng, kéo giảm tiêu dùng và nhu cầu lao động → rủi ro stagflation gia tăng.
Dot plot: Diều hâu hơn nhẹ
Lộ trình lãi suất có thể được điều chỉnh cao hơn so với tháng 12, nhưng chưa đủ để thay đổi triển vọng trung vị năm 2026.
Kịch bản trung tâm:
👉 1 lần cắt lãi suất 25bps
👉 Không có dự báo tăng lãi suất
Thông điệp Fed: Thay đổi tinh tế
Fed có thể chuyển từ “additional adjustments” sang “future adjustments” → tín hiệu trung lập hơn, bỏ thiên hướng nới lỏng.
Điều này cho thấy Fed muốn giữ linh hoạt, thậm chí mở cửa cho khả năng tăng lãi suất nếu cần.
Thị trường lao động bắt đầu rạn nứt?
Nonfarm Payrolls tháng 2 giảm 92k
Có thể bị điều chỉnh xuống -112k
Dấu hiệu khác:
Tuyển dụng đình trệ (Beige Book)
Hoạt động kinh tế chậm lại
Fed chia rẽ quan điểm
Một bên: cú sốc dầu là tạm thời → nên giữ bias nới lỏng
Bên còn lại (chiếm ưu thế): lo ngại lạm phát ngắn hạn → trì hoãn cắt giảm
Kịch bản: Cắt giảm bị trì hoãn
Bloomberg dự báo:
Lạm phát tiếp tục tăng đến tháng 5
Sau đó nhu cầu yếu sẽ kéo giảm
👉 Fed có thể giữ nguyên nửa đầu năm
👉 Sau đó buộc phải cắt mạnh hơn
➡️ Fed đang rơi vào “bẫy chính sách”: trì hoãn cắt giảm vì lạm phát, nhưng sau đó phải hành động mạnh khi kinh tế yếu đi.
Nguồn: xStation5
Biểu đồ trong ngày: EUR/USD chịu áp lực bủa vây từ Fed, vùng Vịnh và lạm phát
Điểm tin thị trường: Chứng khoán Châu Âu hồi phục khi giá dầu áp sát ngưỡng 110 USD
Tin đầu ngày: Thị trường đặt cược vào kịch bản xung đột sớm chấm dứt (20.03.2026)
Tổng kết ngày 19.03.26: Giá dầu giảm 2%, đồng USD suy yếu 📉 Liệu US500 có phục hồi?
