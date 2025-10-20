Waymo: Cuộc đua với các cơ quan quản lý

Xe tự lái hiện đã trở nên phổ biến trên nhiều tuyến đường, đặc biệt ở châu Á và Nam Mỹ, và không có dấu hiệu sẽ biến mất trong tương lai gần. Tốc độ áp dụng nhanh chóng của công nghệ này đang củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và phản ánh trực tiếp trong định giá của các công ty trong lĩnh vực này.

Hiện nay, các nhà phân tích đều dự báo mức tăng trưởng gần như vượt bậc của xe tự hành, cả trong tổng lưu lượng giao thông và trong cơ cấu thị trường ô tô. Rõ ràng, phân khúc này không còn là một xu hướng tương lai đầy tò mò mà đã trở thành động lực tăng trưởng thực sự cho các tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư trong lĩnh vực di động. Mặc dù Tesla vẫn được coi là biểu tượng của xe tự hành, nhưng một đối thủ tiềm năng đang dần nổi lên: Waymo, công ty con của Alphabet (Google). Waymo phát triển theo cách bài bản, tập trung và chuyên môn hóa hơn, có thể tạo ra những thách thức dài hạn cho Tesla.

Nguồn: Bloomberg Finance Lp

Nguồn: Goldman Sachs

Theo Bloomberg, số chuyến đi do Waymo thực hiện dự kiến sẽ vượt 6,5 triệu, trong khi Goldman Sachs ước tính tỷ trọng xe tự hành trong tổng lưu lượng giao thông sẽ vượt 7%, tương đương với giá trị thị trường lên tới khoảng 6,5 tỷ USD. Tuy nhiên, vấn đề về quy định vẫn còn tồn tại. Ngay cả ở Mỹ, một quốc gia tương đối cởi mở với đổi mới công nghệ, hành vi của xe tự hành đang khiến các cơ quan quản lý và công chúng đặt ra nhiều câu hỏi. Cụ thể, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) đã mở cuộc điều tra với gần 2.000 xe Waymo, phần lớn trong số đó thuộc đội xe của công ty. Nguyên nhân là những báo cáo về hành vi nguy hiểm của hệ thống tự hành, đặc biệt gần các xe buýt trường học, cần được làm rõ ngay lập tức.

Hiện tại, thị trường phản ứng khá điềm tĩnh; cổ phiếu Alphabet và Tesla chưa có biến động lớn trước khi mở cửa giao dịch. Tuy nhiên, cuộc điều tra này là yếu tố rủi ro quan trọng mà các nhà đầu tư cần cân nhắc trong việc định giá. Về dài hạn, các vấn đề về quy định có thể trở thành nguồn biến động chính trong ngành. Một tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe tự hành, đặc biệt nếu liên quan đến trẻ em, có thể thay đổi quan điểm của xã hội và cơ quan quản lý trong nhiều năm. Các hạn chế mới và nhu cầu giảm mạnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến biên lợi nhuận của các công ty và thậm chí làm đình trệ các thị trường ít chấp nhận rủi ro.