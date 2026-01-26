🔝Giá Vàng vượt mốc 5.100 USD, Bạc kiểm tra mốc 110 USD trong bối cảnh rủi ro gia tăng

Phiên giao dịch thứ Hai trên thị trường hàng hóa đã đi vào lịch sử khi hàng loạt ngưỡng tâm lý quan trọng bị phá vỡ. Trước làn sóng bất ổn chính trị và địa chính trị ngày càng leo thang, nhà đầu tư đang ồ ạt tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, đẩy giá kim loại quý lên những đỉnh cao chưa từng có. Giá vàng tăng hơn 2% trong ngày, đánh dấu phiên tăng thứ sáu liên tiếp, trong khi bạc bứt phá tới 7%, nối dài chuỗi tăng sang ngày thứ ba liên tục.

Vàng lập đỉnh lịch sử mới

Giá vàng giao ngay lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD/oz trong lịch sử vào ngày thứ Hai.

Kim loại quý này thiết lập đỉnh cao nhất mọi thời đại, chạm gần 5.111 USD/oz.

Hiện giá đang điều chỉnh kỹ thuật nhẹ, lùi xuống ngay dưới vùng đỉnh.

Đà tăng này tiếp nối xu hướng cực kỳ mạnh mẽ của tuần trước, khi vàng lần lượt chinh phục các mốc 4.700, 4.800 , 4.900 USD một cách có hệ thống.

Việc liên tục phá đỉnh gần như mỗi ngày đang gia tốc hóa xu hướng tăng dài hạn của vàng. Nguồn: xStation5

Bạc tăng tốc và nhu cầu công nghiệp

Bạc không hề bị lu mờ bởi vàng, thậm chí còn thể hiện mức độ biến động mạnh hơn.

Trong phiên thứ Hai, giá bạc chạm mức kỷ lục 110 USD/oz.

Trước đó, kim loại này đã phá vỡ dứt khoát mốc 100 USD vào cuối tuần trước.

Theo các nhà phân tích, nhu cầu đối với bạc đang ở mức chưa từng có, đến từ cả hai phía: vai trò trú ẩn an toàn và nhu cầu công nghiệp tăng mạnh.

Dù bạc được coi là vật liệu chiến lược tại cả Trung Quốc và Mỹ, lực cầu công nghiệp chủ đạo hiện đến từ Trung Quốc. Điều này được phản ánh rõ qua mức giá premium rất lớn trên Sở giao dịch Thượng Hải so với giá giao ngay tại New York.

Trong vòng 12 tháng qua, giá bạc đã gần như tăng gấp ba lần. Nguồn: xStation5

Những động lực đứng sau “cơn sốt kim loại quý” toàn cầu

Làn sóng tăng giá hiện tại là kết quả của sự hội tụ nhiều rủi ro mang tính hệ thống:

Bất ổn chính trị tại Mỹ: Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khả năng áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại về một vòng leo thang mới của chiến tranh thương mại toàn cầu.

Rủi ro địa chính trị: Căng thẳng Nga – Ukraine, xung đột tại Trung Đông và tình trạng bất ổn âm ỉ ở Venezuela tiếp tục duy trì phần bù rủi ro địa chính trị ở mức cao.

Kỳ vọng vào Fed: Thị trường đang dồn sự chú ý vào cuộc họp FOMC ngày thứ Tư. Dù lãi suất nhiều khả năng không thay đổi, nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến giọng điệu (tone) của Fed. Một thông điệp ôn hòa (dovish) có thể tiếp tục thúc đẩy đà tăng của vàng và bạc. Ngược lại, dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây lại gợi ý rằng Fed có thể phải giữ lập trường cứng rắn hơn (hawkish).

Khan hiếm nguồn cung: Bạc đã rơi vào tình trạng thâm hụt cơ cấu trong nhiều năm. Hiện nay, lo ngại đang gia tăng về khả năng giao hàng vật chất, đặc biệt tại Trung Quốc, dù hoạt động trên sàn COMEX cũng đang nóng lên.

Mức premium của bạc tại Trung Quốc đang vào khoảng 15 USD/oz so với giá tại Mỹ, cho thấy nhu cầu vật chất tại Thượng Hải cực kỳ cao. Trong khi thị trường Mỹ vẫn chủ yếu mang tính “giấy tờ”, áp lực yêu cầu giao hàng thực trên các hợp đồng tại Trung Quốc đang ngày càng lớn. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Tỷ lệ vàng/bạc đang giảm mạnh xuống dưới mốc 50 điểm. Giả sử giá vàng đạt 5.300 USD và tỷ lệ này giảm xuống còn 40, thì về mặt lý thuyết, giá trị của bạc sẽ ở mức 132,50 USD. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB