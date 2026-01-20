Giá Vàng vượt mức 4.700 USD/oz

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Giá vàng tiếp tục bứt phá mạnh, vượt qua đỉnh trước đó và chinh phục mốc 4.700 USD/oz. Với đà tăng ấn tượng này, mục tiêu tiếp theo mà vàng hướng tới được xác định quanh vùng 4.776 USD/oz. Nguồn: xStation
Vàng sẽ tăng tiếp hay điều chỉnh? ❓
Tin đầu ngày (22.01.2026): Trump hạ giọng về vấn đề Greenland, xoa dịu lo ngại trên thị trường.
Vàng tăng mạnh 2%
GOLD - Liệu $4.900 sẽ được chinh phục?
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.