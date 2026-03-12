Giá Dầu quay lại mức 100 USD khi lo ngại về nguồn cung gia tăng, thị trường chứng khoán suy yếu.

Giá dầu đã tăng vọt lên trên 100 USD/thùng vào sáng thứ Năm, mặc dù sau đó đã giảm nhẹ khi bước sang buổi chiều. Các báo cáo cho biết thêm nhiều tàu đã trở thành mục tiêu của drone Iran bên ngoài Eo biển Hormuz, điều này tiếp tục tạo áp lực tăng lên thị trường hàng hóa. Hai con tàu đã bị tấn công ngoài khơi Iraq và cảng dầu Mina Al Fahal Oil Terminal của Oman cũng đã tạm đóng cửa như một biện pháp phòng ngừa. Điều này cho thấy xung đột đang lan rộng và đe dọa những cảng dầu hiếm hoi vẫn còn hoạt động trong suốt cuộc khủng hoảng.

Giá dầu có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài

Giá dầu Brent đã tăng lên mức cao 101,59 USD/thùng vào đầu ngày thứ Năm, mặc dù hiện giao dịch dưới 98 USD, vẫn tăng khoảng 6% trong buổi sáng. Xung đột đã leo thang trong tuần này và nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, cú sốc lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu có thể mạnh hơn và kéo dài hơn. Lần gần nhất giá dầu chạm 100 USD/thùng và đã duy trì ở mức giá này khá lâu. Ví dụ vào năm 2022, dầu WTI đã duy trì trên 100 USD trong 87 ngày. Vì vậy, thị trường cần chuẩn bị cho khả năng giá dầu cao trong một thời gian dài.

Biến động giá hàng hóa có thể kéo dài

Đợt tăng giá hôm nay diễn ra sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế thông báo hôm thứ Tư rằng họ sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu từ dự trữ toàn cầu. Tuy nhiên, động thái này không đủ để kiểm soát đà tăng giá dầu và cho thấy các nhà hoạch định chính sách toàn cầu có ít công cụ để xử lý khủng hoảng này. Hình ảnh các tàu chở dầu bốc cháy khắp khu vực Vịnh, việc giải phóng một lượng lớn dự trữ dầu toàn cầu (bao gồm 40% dự trữ của Mỹ), cùng với việc Donald Trump chưa đưa ra chiến lược rõ ràng cho mục tiêu của cuộc chiến, đều không phải là dấu hiệu của một thị trường dầu ổn định. Do đó, biến động giá hàng hóa có thể sẽ tiếp tục kéo dài, đặc biệt gây bất lợi cho châu Á và châu Âu.

Thị trường cổ phiếu châu Âu có thể giảm nhẹ

Cổ phiếu châu Á giảm khoảng 1% sau các tin tức trên. Hợp đồng tương lai của chỉ số cổ phiếu châu Âu cho thấy mức giảm tương đối nhẹ trong ngày thứ Năm:

Euro Stoxx 50 dự kiến giảm 0,7%

FTSE 100 dự kiến giảm 0,1%, do chỉ số Anh được hỗ trợ bởi giá dầu cao

Phản ứng của thị trường cổ phiếu khá nhẹ so với thị trường trái phiếu, nơi đã chứng kiến đợt bán mạnh hơn. Trước đó, có kỳ vọng rằng cổ phiếu có thể giảm sâu tương tự trái phiếu, nhưng điều này chưa xảy ra trong tuần này. Dù cổ phiếu vẫn đang giảm, các sự kiện tại Trung Đông chưa gây ra đợt bán tháo lớn trên thị trường toàn cầu, mặc dù Euro Stoxx 50 đã có 6 phiên giảm trong tháng này.

Cổ phiếu Mỹ đang hoạt động tốt hơn

Hiện có sự kém hiệu quả rõ rệt của cổ phiếu châu Á và châu Âu, trong khi cổ phiếu Mỹ lại đang hưởng lợi nhiều hơn từ xung đột. Chỉ số Nasdaq Composite thậm chí vẫn tăng nhẹ trong tháng này, khi nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ tiếp tục diễn biến độc lập với phần còn lại của thị trường.

Lo ngại về thị trường tín dụng tư nhân

Lo ngại về tín dụng tư nhân cũng đang gia tăng. Phần kém thanh khoản của thị trường này bị ảnh hưởng khi một số quỹ lớn đóng cửa việc rút vốn, khiến giá các quỹ tín dụng giảm mạnh. Nhiều lo ngại liên quan đến việc các khoản vay trong thị trường tín dụng tư nhân tiếp xúc lớn với các công ty phần mềm. Tuy nhiên, có khả năng những lo ngại này đang bị phóng đại, đặc biệt khi thị trường cổ phiếu không giảm mạnh dù liên tục có tin tiêu cực.

Đáng chú ý, ngành phần mềm trong chỉ số S&P 500 hiện đang phục hồi mạnh, trở thành ngành có hiệu suất tốt thứ 4 trong tháng, tăng gần 5%. Nếu đà phục hồi này tiếp tục, nó có thể giúp giảm bớt lo ngại trong thị trường tín dụng tư nhân.

Thị trường ngoại hối

Trong thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục tăng trong ngày hôm nay, mặc dù đã giảm bớt so với mức đỉnh trước đó gần 99,50 và đang di chuyển cùng chiều với giá dầu. Đồng USD đặc biệt mạnh so với các đồng tiền thị trường mới nổi, đặc biệt là tiền tệ châu Á, do lo ngại lạm phát gây áp lực lớn lên khu vực này.